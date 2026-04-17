Cessate il fuoco tra Israele e Libano: le incognite su Hezbollah e le mire di Trump

Da questa notte è in vigore un necessario cessate il fuoco di 10 giorni tra Israele e Libano.

Una tregua che arriva dopo una quantità di missili e bombe sganciate sul territorio libanese e dopo l'ennesima offensiva di terra israeliana nel sud del Libano dove però, come sempre, Israele fatica ad avanzare. La resistenza di Hezbollah continua infatti ad essere più che mai efficace, nonostante gli annunci che seguono le operazioni militari israeliane che dicono di aver smantellato le capacità militari del gruppo sciita.

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Verso una pace storica?

L'accordo di cessate il fuoco e la prospettiva di una trattativa diretta tra i due paesi per una pace storica, che non è mai stata firmata tra Libano e Israele, è sicuramente un'opportunità importante, ma restano da capire tanti punti. Quello più importante è capire chi smilitarizzerà Hezbollah in un contesto in cui Israele ha dichiarato che i militari israeliani non si ritireranno dal Libano in questa fase.

Forse solo chi non conosce la zona, o forse un ingenuo, può pensare che questo possa accadere, soprattutto conoscendo il Partito di Dio che, nonostante i costanti bombardamenti nei quartieri sciiti di Beirut, nonostante l'uccisione con una bomba antibunker del segretario generale Nasrallah avvenuta nel 2024 e nonostante l'operazione di esplosione dei cercapersone e di altri elettrodomestici in dotazione, è ancora lì.

Le capacità militari di Hezbollah

Si pensava che dopo la caduta di Assad avrebbe avuto problemi di rifornimento di mezzi militari, e soprattutto di razzi e droni, e invece per la prima volta ha lanciato droni nei giorni scorsi sul nord di Israele e, fino a ieri sera prima del cessate il fuoco, ha lanciato ancora razzi sulle città israeliane.

Insomma, il Libano è un piccolo stato che ha al suo interno 18 tra etnie e confessioni, un paese fortemente frammentato che vede in Hezbollah un attore principale non solo militare, ma anche politico. Questo sarà difficile da cancellare dal giorno alla notte.

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