L’auto di nozze si rompe, automobilista si ferma e porta la sposa in chiesa: “Voglio solo dirti grazie” La storia a lieto fine del giorno di nozze di una sposa scozzese, Sharon Travers, che dopo il lieto evento ha deciso di lanciare un appello social alla ricerca del suo salvatore, riuscendo infine a trovare il suo autista improvvisato per ringraziarlo.

A cura di Antonio Palma

Sharon Travers si stava dirigendo in chiesa dove tutto era già pronto per le sue nozze ma un inconveniente inatteso stava per rovinare tutto. L’auto della sposa infatti ha subito un guasto improvviso proprio durante il tragitto e lei ha rischiato seriamente di non arrivare in tempo. La sfortuna della sposa britannica, però, non è durata a lungo, sulla sua strada infatti ha trovato un buon samaritano: un automobilista di passaggio che si è subito fermato e ha accompagnato la sposa a destinazione in perfetto orario.

È la storia a lieto fine del giorno di nozze di una 53enne scozzese, Sharon Travers, che dopo il lieto evento ha deciso di lanciare un appello social alla ricerca del suo salvatore, riuscendo infine a trovare il suo autista improvvisato. "L’ho cercato perché volevo solo dirgli grazie, gli sono così grata per quanto ha fatto” ha spiegato la donna che, a pochi giorni di distanza dalle sue nozze, ha rivisto l’automobilista e questa volta lo ha potuto salutare con calma.

La signora Travers ha raccontato che quel giorno un vecchio amico con la sua auto d’epoca era andato a prenderla all’hotel per portala in chiesa ad Aberdeen. Per strada però l’auto è andata in panne e i due sono stati costretti a fermarsi. A questo punto l’idea di fermare qualcuno di passaggio per farsi dare una mano.

La scena della sposa in abito bianco non è passata certo inosservata e poco dopo in effetti una vettura con una coppia si è fermata. "Ho spiegato velocemente la situazione e loro hanno immediatamente accettato di aiutarci. La signora è saltata dietro e Sharon davanti, con tutto il suo grande mazzo di fiori” ha raccontato l’amico della sposa alla Bbc

"Era ormai l'una e 25 e il matrimonio era per l'una e mezza. Non volevo proprio fare tardi. Ma siamo arrivati ​​senza ulteriori intoppi” ha confermato la donna. All’arrivo la signora Travers ha abbracciato l'autista e lo ha ringraziato velocemente, come si vede dallo scatto del fotografo di nozze Rhea McKenzie, ma nella fretta della situazione si è dimenticata di chiedergli il nome. Così, dopo la cerimonia, è scattato l’appello social concluso con l'incontro e ringraziamenti.