Lasciato morire in una strada di Parigi, 9 ore senza soccorsi. Così è morto il fotografo René Robert Morto di freddo, nell’indifferenza. René Robert, 85 anni, era noto per le sue foto del mondo del flamenco. L’amico giornalista: “Come siamo arrivati a tanto?”

A cura di Biagio Chiariello

Stava tornando a casa dopo una cena, quando si è accasciato a terra ed è rimasto lì per nove ore, solo, ignorato da tutti. Il famoso fotografo svizzero René Robert, 85 anni, è morto così, nella notte tra il 18 e il 19 gennaio; l'uomo, forse a seguito di un malore, è caduto su un marciapiede di Parigi verso le 21.30 e nessuno lo ha aiutato, tranne un senzatetto, ma ormai era troppo tardi: l'ipotermia lo ha ucciso. È stato il suo amico Michel Mompontet a raccontare l’accaduto due giorni fa: "Come siamo arrivati a tanto?" si chiede il giornalista del servizio pubblico televisivo francese, che ha rivolto quella domanda ai telespettatori, in un editoriale sul canale di all news France Info.

Chi era René Robert

Negli scatti di Robert resteranno impresse le sue grandi passioni: la fotografia e il flamenco. Era nato il 4 marzo 1936 a Friburgo ed aveva iniziato la sua carriera nella fotografia nel campo della pubblicità e della moda, ma la fama l'aveva conquistata con gli scatti dedicati ai ballerini della danza di origine andaluse. Le sue immagini, sempre in bianco e nero, ispirate e splendide, per più di 50 anni hanno esaltato l’arte del flamenco. I ritratti di Robert realizzati dal 1967 al 2009 sono stati al centro di varie mostre in giro per l’Europa ed un’esposizione di 75 immagini si è tenuta a Roma per iniziativa dell’Istituto Cervantes. Lo stesso Mompontet, nel raccontare l’accaduto su twitter, ha concluso “se questa morte atroce può insegnarci qualcosa, è che quando vediamo un essere umano sul marciapiede, ci fermiamo un momento”.