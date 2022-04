Lasciata sola in casa e malnutrita, Eleanor muore a 4 mesi con 30 fratture ed emorragie cerebrali Il padre della piccola è stato condannato per omicidio colposo, la madre per negligenza: entrambi assolti dall’accusa di omicidio volontario.

A cura di Antonio Palma

Nonostante avesse poche settimane di vita, i medici a più riprese avevano riscontrato sul suo corpicino lividi, graffi ed ecchimosi e per questo era partita anche una segnalazione ai servizi sociali ma i genitori si erano sempre giustificati parlando di incidenti di varia natura fino a che la piccola è morta a soli 14 settimane di vita con oltre trenta fratture su tutto il corpo e tre emorragie cerebrali. La terribile storia arriva dal Regno Unito dove ora il padre della piccola, il 31enne Christopher Easey, è stato condannato per omicidio colposo della piccola Eleanor avvenuto nel dicembre del 2019. La madre della piccola la 36enne Carly Easey, è stata condannata invece per negligenza.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti durante il processo a carico della coppia, ora divorziata, la piccola nonostante avesse solo poche settimane aveva una alimentazione completamente sbagliata essendo nutrita con biscotti alla crema pasticcera o cheesecake al limone, e spesso veniva lasciata da sola nella loro casa di Norwich. Per l'accusa i due genitori non si prendevano cura di lei in alcun modo. Durante il processo, l'uomo ha ammesso la responsabilità della morte della bimba, dicendo che l'aveva lasciata cadere mentre le dava da mangiare e che forse aveva battuto la testa su un tavolo. Poi ha affermato che potrebbe aver subito un trauma cranico accidentale quando l'ha scossa violentemente mentre cercava di rianimarla dopo un incidente stradale. L'uomo è stato così assolto dall'accusa di omicidio volontario.

La 36enne, che era sta segnalata anche dall'ospedale dopo il parto in quanto non voleva allattare la figlia, è stata ritenuta colpevole di negligenza ma scagionata dall'accusa di omicidio ed è stata rilasciata su cauzione. Un'autopsia ha rilevato che la piccola Eleanor aveva lesioni neurologiche e alla testa più vecchie di quelle mortali, 31 fratture costali e cinque frattura sugli arti ed era scarsamente nutrita e sottopeso.