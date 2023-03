“Lasciata morire a 16 anni in condizioni inadatte persino ad animali”, genitori condannati Secondo l’accusa, i due si sarebbero disinteressati dell’adolescente, che era costretta su una sedie a rotelle, fino ad arrivare a lasciarla per sei mesi in una stanza sporca, su un materasso dal quale la 16enne non si è più alzata.

A cura di Antonio Palma

Hanno lasciato morire la loro figlia disabile di soli 16 anni abbandonandola durante il lockdown covid e tenendola in condizioni che per i giudici erano "inadatte persino ad animali". Per questo due genitori britannici sono stati condannati da un tribunale di Swansea, in Galles, per omicidio colposo. Alun Titford, 45 anni, e Sarah Lloyd-Jones, 40 anni, di Newtown, Powys, erano stati incarcerati per grave negligenza dopo che la loro figlia adolescente, Kaylea, era stata trovata morta in condizioni squallide nell'ottobre 2020.

L'uomo è stato ritenuto colpevole nel febbraio scorso di omicidio colposo e negligenza grave e mercoledì, scorso è stato condannato a sette anni e sei mesi dopo un processo. Le stesse accuse ricolte anche alla moglie che però si era già dichiarata colpevole ed era stata condanna già a sei anni di carcere. Secondo l'accusa, i due si sarebbero disinteressati dell'adolescente, che era nata con la spina bifida e costretta su una sedie a rotelle, fino ad arrivare a lasciarla in una stanza sporca su un materasso dove la 16enne, impossibilitata a muoversi, era diventata obesa fino a pesare 146 kg.

I servizi di emergenza hanno raccontato in tribunale l'orribile scena quando sono arrivati sul posto con il corpo della ragazzina coperto di vermi e con indumenti sporchi in una stanza infestata di mosche, sporca e disordinata. Come costruito dagli inquirenti, era stata costretta a letto per più di sei mesi, dall'inizio del blocco Covid nel Regno Unito.

Non molto tempo prima, Kaylea però era una ragazzina "tranquilla ma sfacciata" che mostrava "un potenziale impressionante" sul campo da basket in sedia a rotelle della sua città natale di Newtown nel Powys, secondo quanto hanno rivelato numerosi testimoni. La ragazzina veniva seguita anche dai servizi sociali quando il lockdown ha complicato tutto. I genitori che avrebbero dovuto prendesi cura di lei non lo hanno fatto lasciando che morisse lentamente distesa su quel letto dal quale non si è più alzata.