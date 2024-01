Lascia un ordigno davanti all’abitazione dell’ex, poi lo fa esplodere: 39enne incastrata dalle telecamere Una donna di 39 anni è stata condannata a 6 anni di carcere in Northampton. Secondo quanto reso noto, aveva più volte cercato di dare fuoco all’appartamento dell’ex fidanzato tramite ordigni esplosivi. L’ultimo tentativo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del condominio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Una 39enne ha lasciato una bombola del gas davanti alla porta di casa del suo ex fidanzato e poi le ha dato fuoco, provocando un'enorme esplosione. Lauren Marie Talbot è stata condannata a 6 anni di carcere. Secondo quanto reso noto, la donna aveva inizialmente tentato di lasciare un ordigno esplosivo in una cassetta delle lettere davanti all'appartamento del suo ex compagno a Northampton, ma quando non è riuscita a inserire l'esplosivo nella cassetta, ha deciso di lasciare la bombola del gas sulla soglia prima di farla esplodere.

Stando a quanto riporta Sky News, la donna avrebbe provato ad appiccare più volte un incendio all'interno dell'abitazione dell'ex compagno. L'ultimo ordigno, esploso nel mese di giugno, ha distrutto due porte, spaccato i muri e bruciato la moquette dell'appartamento. L'ex compagno non era presente in quel momento e solo così è riuscito a salvarsi la vita. La donna è stata incastrata dalle telecamere di videosorveglianza che l'hanno ripresa mentre abbandonava l'ordigno sulla porta.

Quando i vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento per spegnere le fiamme, hanno trovato un messaggio scarabocchiato sul muro: "Questa casa può bruciare all'inferno". La donna aveva provato a far esplodere l'appartamento già il 21 dicembre del 2022.

Lauren Marie Talbot, 39 anni, dai social

Talbot si è dichiarata colpevole per tutti i tentativi di incendio davanti alla Northampton Crown Court. Il 16 gennaio, la donna è tornata davanti alla corte ed è stata condannata a 6 anni di carcere per aver danneggiato l'immobile e aver attentato all'incolumità dell'intero vicinato. "Avrebbe potuto uccidere qualcuno – ha affermato l'agente Roisin Harrison, che si è occupato del caso – per fortuna nessuno è rimasto ferito. Avrebbe potuto dare fuoco all'intero condominio, speriamo che questo sia qualcosa sul quale rifletterà durante la permanenza in carcere".

L'ex compagno della donna ha sostenuto le indagini delle forze dell'ordine dall'inizio, nonostante la paura di ritorsioni. "Fortunatamente non era nel suo appartamento in nessuna delle tre occasioni – ha continuato Harrison – ma gli incendi hanno avuto un effetto devastante sulla sua psiche. L'ammissione di colpevolezza di Talbot è stata accolta da tutti noi con grande sollievo".