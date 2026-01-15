Lascia l’auto con la figlia dentro, ladri la rubano con la bimba, il video del salvataggio: “Via solo un minuto”

“Anche se vi allontanate brevemente, prendete le chiavi e portate sempre con voi i vostri figli” ha ricordato la polizia di Atlanta, condividendo il filmato del rapimento della bimba concluso col rinvenimento della piccola sana e salva.

L’incubo di ogni genitore, veder rapire il proprio bimbo sotto i propri occhi impotenti, si è materializzato tra le strade di Atlanta, in Usa, dove alcuni ladri hanno rubato l’auto di una mamma non accorgendosi che all’interno dormiva la figlioletta di 8 anni. Un rapimento lampo fortunatamente visto che i malviventi si sono accorti poco dopo della presenza della minore sui sedili posteriori e hanno abbandonato la vettura a pochi chilometri di distanza con la piccola. La scena del rinvenimento e del lieto fine immortalata in un video registrato dalla bodycam di un agente.

L’episodio si è consumato in pochi attimi a dicembre quando la vettura è stata lasciata incustodita per pochi secondi davanti a un negozio ma la notizia è stata diffusa solo nei giorni scorsi dalla polizia locale per mettere in guarda i genitori. La madre della bambina ha raccontato agli agenti di aver lasciato il veicolo acceso con la bimba che dormiva sui sedili posteriori davanti a un negozio per entrare velocemente a comparare qualcosa. "Sono entrata per un minuto, ho preso quello che mi serviva, sono uscita e la mia macchina era sparita", ha detto la donna, raccontando quei terribili momenti: "Non sapevo dove guardare, quindi ho chiamato la polizia".

L’allarme ha fatto scattare immediatamente le ricerche della vettura in tutta la zona e fortunatamente il caso si è concluso nel migliore dei modi col ritrovamento della piccola, sana e salva. La vettura è stata ritrovata abbandonata poco lontano in una zona isolata con dentro la piccola che dormiva ancora e che probabilmente non si è accorta di nulla.

Nel filmato della polizia si vedono gli agenti mentre localizzano la vettura e poi la bambina dentro prendendola in custodia e riconsegnandola alla madre illesa. "Ha circa 8 anni. Si è appena svegliata. L'auto è occupata solo da lei", dice l'agente alla centrale. In un filmato successivo si vede la madre parlare con gli agenti, affermando di essere entrata in un supermercato lì vicino per "letteralmente un minuto" prima di tornare e rendersi conto che la sua auto e la bambina erano spariti.

"Anche se vi allontanate brevemente, spegnete l'auto, prendete le chiavi e portate sempre con voi i vostri figli" ha ricordato la polizia Condividendo il filmato online.