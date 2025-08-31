Lascia figlio di un anno in auto al sole per ore e lo trova morto, mamma arrestata in Usa: “Gesto volontario”

La donna di 27 anni è stata arrestata al termine delle indagini secondo le quali non si è trattato di un incidente dovuto a un’amnesia ma di un gesto volontario. Per andare al lavoro, ha lasciato il bimbo di 15 mesi nell’auto senza aria condizionata funzionante e con una temperatura esterna di almeno 35 gradi.

Immagine di repertorio

Una giovane mamma di 27 anni è stata arrestata in Usa con la gravissima accusa di omicidio del figlioletto di 15 mesi dopo aver lasciato il bambino per ore nella sua auto parcheggiata al sole e averlo trovato morto al suo ritorno. Secondo gli inquirenti locali, la donna, Vanessa Esquivel, ha lasciato volontariamente il piccolo nella vettura per andare al lavoro trovandolo poi esanime al ritorno circa due ore dopo.

La tragedia si è consumata il 16 agosto a Frisco, cittadina dello stato del Texas, ma la donna è stata arrestata solo nei giorni scorsi al termine delle indagini secondo le quali non si è trattato di un incidente dovuto a un’amnesia ma di un gesto volontario. “Gli investigatori ritengono che Esquivel abbia intenzionalmente lasciato il suo bambino di 15 mesi per oltre due ore in un veicolo che sapeva non aveva l'aria condizionata funzionante, con una temperatura esterna di almeno 35 gradi", ha dichiarato giovedì il dipartimento di polizia di Frisco annunciando l'arresto della donna.

Secondo quanto ricostruito, il bambino era stato lasciato in macchina per oltre due ore, dopo che la madre era arrivata al suo posto di lavoro intorno alle 14 di quel giorno. Era stata poi la stessa 27enne a soccorrere il piccolo e a chiedere aiuto ai numeri di emergenza dopo averlo trovato privo di sensi. Gli agenti di polizia erano intervenuti presso il centro medico locale dove era stato trasportato il piccolo e dove purtroppo i medici ne hanno dovuto dichiarare il decesso dopo numerosi tentativi di rianimazione senza esito.

Inizialmente contro la donna non sono stati presi provvedimenti perché si pensava a un incidente ma i successivi accertamenti investigativi hanno portato a valutare l’incriminazione della donna. “Sulla base delle informazioni raccolte durante le indagini, gli investigatori di Frisco ritengono che esista una causa probabile per cui Esquivel abbia commesso un omicidio, poiché ha lasciato intenzionalmente il bambino in auto causandone la morte” ha spiegato la polizia. La donna è stata arrestata in settimana a Dallas e successivamente trasferita al carcere della contea di Collin, con cauzione fissata a 250mila dollari.

In base all’accusa, la donna rischia anche l’ergastolo ma le indagini a suo carico proseguono e la polizia locale invita chiunque abbia informazioni sul caso a contattare il numero non di emergenza del Dipartimento di Polizia di Frisco.