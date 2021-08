Lascia figlia sola a casa per 5 giorni, bimba morta di fame: mamma condannata a 9 anni di carcere La piccola Asiah, 20 mesi, era rimasta sola a casa per quasi sei giorni ed è stata trovata morta nell’appartamento di Brighton mentre la madre festeggiava il suo 18° compleanno nel dicembre 2019 tra Londra e Coventry. Ora è arrivata la condanna nei confronti della donna. “È insopportabile contemplare la sua sofferenza negli ultimi giorni della sua vita, mentre tu facevi l’adolescente spensierata” ha detto il giudice durante la sentenza.

A cura di Biagio Chiariello

Dovrà scontrare una pena di nove anni in carcere Verphy Kudi, giovane mamma di Brighton, in Regno Unito, a processo per omicidio colposo per aver lasciato da sola a casa la figlia, la piccola Asiah Kudi, di 20 mesi. I fatti risalgono al dicembre 2019, quando la ragazza era partita per sei giorni per festeggiare i suoi 18 anni. La bimba, abbandonata a sé stessa, era letteralmente morta di fame. Per questo la Verphy Kudi era stata prima arrestata, quindi nel corso del processo si è dichiarata colpevole ed ora è arrivata la sentenza. Dure le parole della giudice Christine Laing: Asiah "era una bambina indifesa" che "confidava completamente in te come sua madre per provvedere ai suoi bisogni". E ancora: "È quasi insopportabile contemplare la sua sofferenza negli ultimi giorni della sua vita, la sofferenza che ha sopportato affinché tu potessi festeggiare il tuo compleanno e i compleanni dei tuoi amici come un’adolescente spensierata".

Stando a quanto ricostruito nel corso del procedimento penale, Verphy Kudi lasciò Asiah da sola nell’appartamento per bwen cinque giorni, 21 ore e 58 minuti. Avrebbe lasciato l'appartamento di Brighton il 5 dicembre 2019, giorno del suo 18esimo compleanno, e vi avrebbe fatto ritorno solo l'11 dicembre. Prima si recò a Londra, poi dopo un concerto ad una festa di compleanno a Coventry. Tornata a casa, trovò la piccola senza vita, morta di fame e disidratata. Cchiamò il 999 e disse ai paramedici che la sua bambina non si svegliava più. Dall'autopsia è emerso che a ucciderla sono state la fame e l’influenza, con segni di disidratazione e grave eruzione cutanea da pannolino. Asiah era nata il 22 marzo 2018 e aveva solo 20 mesi nel giorno della sua morte. Sconosciuta invece l'identità del padr