L'albero di Natale crolla durante un temporale, morto operaio di 21 anni: il dramma in Brasile I fatti sono avvenuti lunedì 16 dicembre nella Laguna di Araçatiba, a Maricá, nella regione metropolitana di Rio de Janeiro. Gli operai che stavano montando l'albero non hanno fatto in tempo a mettersi al sicuro. Due i feriti.

A cura di Biagio Chiariello

Un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti a seguito del crollo di un albero di Natale di Maricá, nella regione metropolitana di Rio de Janeiro. I fatti sono avvenuti lunedì 16 dicembre. Gli uomini stavano lavorando al montaggio della struttura quando il maltempo li ha sorpresi. La Protezione civile aveva appena diramato un'allerta meteo sul repentino cambiamento del tempo.

I filmati ripresi dai residenti hanno immortalato l’istante in cui l’albero, ancora illuminato, è crollato sugli operai nella Laguna di Araçatiba, generando il panico tra i presenti. La vittima aveva 21 anni.

Secondo il municipio di Maricá, i sopravvissuti sono stati portati all'Ospedale Municipale Dr. Ernesto Che Guevara e sono fuori pericolo.

In un comunicato, l'amministrazione comunale ha assicurato che fornirà pieno sostegno alle famiglia della vittima e dei feriti. Sarà aperta un'indagine sulle cause dell'incidente. La polizia sta già raccogliendo le prime testimonianze.

"Non appena la Protezione Civile ha emesso l'allarme per forti piogge, alle 15:45, la ditta incaricata del montaggio dell'albero ha iniziato a richiamare i propri dipendenti. Tuttavia, in quel momento, gli operai sono stati colti di sorpresa da un temporale con venti intensi e piogge torrenziali, che hanno causato il crollo della struttura in pochi secondi. Le vittime sono state soccorse immediatamente dalle squadre del Samu, della Protezione Civile, della Guardia Municipale, del Dipartimento del Traffico e dei Vigili del Fuoco," ha riferito il municipio.