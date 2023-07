L’aereo è troppo pesante, non può decollare: EasyJet offre 500 euro ai passeggeri per lasciare il volo I fatti sono avvenuti nella serata di mercoledì 5 luglio su un volo EasyJet partito da Lanzarote, in Spagna, e diretto a Liverpool, in Regno Unito. Diciannove persone si sono fatte avanti come volontari, imbarcandosi sul volo successivo.

A cura di Biagio Chiariello

Un volo easyJet, partito dall'aeroporto di Arrecife di Lanzarote e diretto a Liverpool, ha costretto 19 persone a scendere dall'aereo perché "troppo pesante per decollare". Il volo era previsto per le 21:45 di mercoledì 5 luglio, ma non ha lasciato lo scalo spagnolo fino alle 23:30 circa.

Un video inviato da un passeggero al quotidiano Liverpool Echo si evincono tutte le preoccupazioni dei membri dell'equipaggio riguardo al decollo:

Grazie per essere qui oggi. Siete così tanti, l'aereo è davvero carico. La combinazione tra un mezzo pesante e una pista piuttosto corta, e con le attuali condizioni sfavorevoli qui a Lanzarote, significa che l'aereo non può decollare. Sono stato seduto con il mio primo ufficiale e abbiamo molta esperienza in queste situazione, ci è già successo in precedenza

"La sicurezza è la priorità numero uno, non c'è modo, con le attuali condizioni del vento, di poter far decollare questo aereo" ribadisce il membro dello staff. "Ci sono una serie di fattori: fa molto caldo, il vento non è fantastico, la direzione non è ottimale". "

Ora, ti vi starete chiedendo cosa accadrà ed è per questo che vi faccio questo annuncio. Ho parlato con il nostro team operativo e l'unico modo per risolvere un problema con un aereo pesante è renderlo leggermente più leggero".

Da qui la richiesta: "Vorrei chiedere a un massimo di 20 volontari di scegliere di non volare verso Liverpool stasera. Se qualcuno vuole farsi avanti ci sarà un incentivo. La cifra che ci è stata indicata da easyJet è fino a 500 per passeggero chi è disposto a non volare stanotte" precisa.

Si possono sentire i passeggeri nel video borbottare "Voglio andare a casa stasera" e scuotere la testa. Secondo il tracker di volo di easyJet, il volo è stato ritardato a causa di "cattive condizioni meteorologiche a Lanzarote".

Un portavoce di easyJet ha confermato a Liverpool Echo che 19 passeggeri si sono offerti volontari. Il portavoce ha dichiarato: "EasyJet può confermare che 19 passeggeri sul volo EZY3364 da Lanzarote a Liverpool ieri sera si sono offerti volontari per viaggiare su un volo successivo a causa del fatto che l'aereo superava i limiti di peso per le condizioni meteorologiche".