L’ad di Nestlé Freixe ha una relazione con una dipendente: cambio al vertice dell’azienda

Nestlé ha licenziato, con effetto immediato, l’amministratore delegato, Laurent Freixe, a causa di una “relazione sentimentale non dichiarata con una sua diretta subordinata”. Al suo posto nominato Philipp Navratil.
A cura di Annalisa Cangemi
Terremoto alla Nestlé, brusco cambio al vertice. Il colosso svizzero ha licenziato, con effetto immediato, l'ad Laurent Freixe a causa di una "relazione romantica con una diretta dipendente", spiega una nota della multinazionale svizzera. La relazione in questione ha comportato l'infrazione del codice di condotta interno: al posto di Freixe è stato nominato Philipp Navratil, Ceo di Nespressveo, che ha iniziato la sua carriera in Nestlé nel 2001 come revisore interno.

"Si è trattato di una decisione necessaria. I valori e la governance di Nestlé sono le solide fondamenta della nostra azienda. Ringrazio Laurent per gli anni di servizio", ha detto il presidente, Paul Bulcke.

L'uscita di Freixe arriva dopo un'investigazione interna, avviata con la supervisione del presidente Paul Bulcke e del lead independent director Pablo Isla, con il supporto di un consulente esterno.

