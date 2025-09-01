L’ad di Nestlé Freixe ha una relazione con una dipendente: cambio al vertice dell’azienda

Terremoto alla Nestlé, brusco cambio al vertice. Il colosso svizzero ha licenziato, con effetto immediato, l'ad Laurent Freixe a causa di una "relazione romantica con una diretta dipendente", spiega una nota della multinazionale svizzera. La relazione in questione ha comportato l'infrazione del codice di condotta interno: al posto di Freixe è stato nominato Philipp Navratil, Ceo di Nespressveo, che ha iniziato la sua carriera in Nestlé nel 2001 come revisore interno.

"Si è trattato di una decisione necessaria. I valori e la governance di Nestlé sono le solide fondamenta della nostra azienda. Ringrazio Laurent per gli anni di servizio", ha detto il presidente, Paul Bulcke.

L'uscita di Freixe arriva dopo un'investigazione interna, avviata con la supervisione del presidente Paul Bulcke e del lead independent director Pablo Isla, con il supporto di un consulente esterno.

"Le dimissioni di Laurent Freixe fanno seguito a un'indagine su una relazione sentimentale non resa pubblica con una sua diretta subordinata, che ha violato il codice di condotta aziendale di Nestle'", precisa la nota del gruppo. Il francese Laurent Freixe era stato nominato ad del gruppo, proprietario di oltre 2.000 marchi, tra cui le capsule di caffè Nespresso e le barrette di cioccolato Kit Kat, nel settembre 2024. "In linea con le migliori pratiche di corporate governance, il Consiglio di Amministrazione ha ordinato un'indagine supervisionata dal presidente Paul Bulcke e dal Lead Independent director, Pablo Isla, con il supporto di un consulente esterno indipendente", prosegue la nota.

"Sono lieto di annunciare Philipp Navratil come Ceo. Philipp è riconosciuto per la sua straordinaria esperienza nel raggiungere risultati in contesti difficili. Noto per la sua presenza dinamica, ispira i team e li guida con uno stile di gestione collaborativo e inclusivo. Il Consiglio di Amministrazione è fiducioso che porterà avanti i nostri piani di crescita e accelererà gli sforzi per l'efficienza. Non cambieremo rotta in termini di strategia e non perderemo il ritmo in termini di performance", ha concluso Bulcke.