La vicepresidente filippina ha detto che se venisse uccisa farebbe assassinare il presidente Sara Duterte, vicepresidente delle Filippine, ha apertamente dichiarato che ordinerebbe l'omicidio del Presidente Ferdinand Marcos Jr. nel caso in cui lei stessa venisse uccisa.

A cura di Davide Falcioni

La Vice Presidente delle Filippine, Sara Duterte, ha dichiarato che ordinerebbe l'omicidio del Presidente Ferdinand Marcos Jr. nel caso in cui lei stessa venisse uccisa. Durante una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina la donna ha affermato apertamente di aver parlato con un sicario, a cui avrebbe dato istruzioni per uccidere Marcos, sua moglie e il presidente della Camera dei rappresentanti, Martin Romualdez, se lei fosse stata assassinata.

"Ho parlato con una persona. Gli ho detto: ‘Se mi uccidono, vai ad uccidere Marcos, Liza Araneta e Martin Romualdez'. Non è uno scherzo, non è uno scherzo", ha detto Duterte, per poi aggiungere. “Gli ho detto: ‘Non fermarti finché non li avrai uccisi, e lui ha detto sì'". La Vice Presidente stava rispondendo a un commento online che la esortava a stare attenta, avvertendola che si trovava in un "territorio nemico", poiché trascorreva la notte nella Camera dei rappresentanti insieme al suo capo di gabinetto. Tuttavia, non ha fatto riferimento a minacce dirette e concrete contro di lei.

L’Ufficio delle Comunicazioni Presidenziali ha prontamente reagito affermando in una nota ufficiale che, “in seguito alla dichiarazione chiara e inequivocabile della Vice Presidente, secondo cui avrebbe contattato un sicario per uccidere il Presidente se fosse stato attuato un presunto complotto contro di lei, il Segretario Esecutivo ha indirizzato questa minaccia attiva al Comando di Sicurezza Presidenziale per un'azione immediata e adeguata". La dichiarazione prosegue: "Ogni minaccia alla vita del Presidente deve essere presa con la massima serietà, tanto più quando tale minaccia viene resa pubblica in termini chiari e definiti".

Le gravi minacce di Duterte non sono un caso isolato. A ottobre, la donna aveva accusato Marcos di incompetenza, dichiarando di aver immaginato di tagliargli la testa. Nelle Filippine, il vicepresidente viene eletto separatamente dal presidente e non ha compiti ufficiali. Molti vice presidenti si sono concentrati su attività di sviluppo sociale, mentre alcuni sono stati nominati a incarichi di governo.