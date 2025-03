Donald Trump parla di possibile terzo mandato da presidente: “Non lo escludo, ci sono modi per farlo”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha escluso la possibilità di un terzo mandato alla Casa Bianca. Lo ha detto in un'intervista esclusiva a Nbc News.

"Molte persone vogliono che lo faccia", ha spiegato il presidente in una telefonata all'emittente nella mattinata di domenica 30 marzo, facendo riferimento ai suoi alleati e aggiungendo: "Ma abbiamo ancora molta strada da fare, è presto, mi concentro sul presente".

Quando gli è stato chiesto se desiderasse davvero un altro mandato, Trump ha risposto solo: "Mi piace lavorare". Il terzo mandato presidenziale è in realtà proibito dal 22esimo emendamento della Costituzione americana.

Modificare la Costituzione per abolire il limite dei due mandati sarebbe estremamente difficile. Richiederebbe un voto dei due terzi del Congresso o che due terzi degli Stati acconsentano a convocare un'assemblea costituente per proporre modifiche. Entrambe le strade richiederebbero poi la ratifica di tre quarti degli Stati.

Parlando di possibili scenari, la Nbc News ha ipotizzato quello di un'eventuale candidatura del vicepresidente JD Vance che potrebbe poi passargli il testimone. Trump ha risposto che si tratta di uno dei possibili metodi "ma ce ne sono anche altri". Non ha tuttavia voluto specificare quali possano essere.

Trump aveva già in passato rilasciato dichiarazioni in merito alla sua candidatura per un terzo mandato, anche se i repubblicani avevano sempre interpretato questi commenti come scherzi o come un tentativo del presidente di prendere in giro i suoi critici. Nella recente intervista invece il presidente ha detto chiaramente: "Non sto scherzando".

Il deputato Andy Ogles, repubblicano del Tennessee, ha elaborato una risoluzione che chiede l'estensione dei limiti del mandato presidenziale, il che consentirebbe al presidente in carica di candidarsi per un altro mandato. Anche Steve Bannon ha dichiarato in un'intervista a News Nation che crede che Trump "si candiderà e vincerà di nuovo nel 2028".