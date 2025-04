Il presidente Mattarella ricoverato per impianto pacemaker, il Quirinale: “Nessuna preoccupazione”

video suggerito

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma. Come hanno confermato fonti del Quirinale, si tratterebbe di un intervento programmato per l'impianto di un pacemaker. L'intervento e le condizioni del capo dello Stato non destano "alcuna preoccupazione", a quanto si apprende, tanto che fino al tardo pomeriggio il presidente ha lavorato e ha incontrato il primo ministro del Montenegro, Milojko Spajić. Mattarella, 83 anni, non è quindi in situazione di pericolo. Fonti mediche hanno spiegato che le sue condizioni sono buone. Il presidente si trova nel reparto di Roberto Ricci, primario cardiologia del Santo Spirito.

Sui social e dal mondo della politica sono arrivati in fretta gli auguri per una rapida ripresa: "Forza Presidente, torna presto. Ti aspettiamo", ha scritto il presidente del Senato Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato. Molti gli esponenti politici che si sono uniti: "Auguri di una pronta guarigione" da Debora Serracchiani, senatrice del Pd. "I più calorosi auguri, a nome anche della comunità di Azione, di una pronta ripresa" sono arrivati da Carlo Calenda. "Auguri di pronta ripresa al presidente Mattarella per l’intervento a cui dovrà sottoporsi nei prossimi giorni. Presidente, la aspettiamo!", ha scritto Riccardo Magi, segretario di +Europa.