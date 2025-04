video suggerito

Spara ai genitori per avere i soldi per uccidere il presidente Trump: un 17enne arrestato negli Stati Uniti Un ragazzo di 17 anni negli Stati Uniti è stato arrestato per aver ucciso i genitori: secondo gli investigatori voleva i loro soldi per uccidere il presidente Trump.

A cura di Giorgia Venturini

Aveva bisogno soldi per uccidere il presidente americano Donald Trump e così un ragazzo di 17 anni ha ucciso i genitori. Stando alle prime informazioni, i cadaveri dei genitori di 35 anni e 51 anni sono stati trovati morta nella loro casa del 28 febbraio. Per il giovane del Wisconsin sono scattate le manette.

Subito sono iniziate le indagini, gli investigatori hanno scoperto che sul telefono dell'indagato è stato trovato materiale relativo a un gruppo neonazista chiamato ‘Order of Nine Angles‘ ispirato ad Adolf Hitler. E proprio in alcuni scritti antisemiti l'imputato avrebbe raccontato dettagliatamente il suo piano per uccidere il presidente americano nell'ambito di un obiettivo più ampio di rovesciare il governo. Per portare a termine il suo piano al 17enne servivano soldi e contava di averli dai genitori.

I cadaveri sono stati trovati morti durante una visita delle autorità locali alla loro abitazione a Waukesha, vicino a Milwaukee. Il 17enne infatti da più di 10 giorni aveva deciso di saltare la scuola e in uno di questi giorni, forse l'11 febbraio, aveva ucciso a colpi di arma da fuoco: è accusato di omicidio volontario di primo grado e di altri sette capi d'imputazione, tra cui occultamento di cadavere e furto d'identità. Tutto perché – come spiegano gli investigatori – "sembra essere stato determinato dal tentativo di ottenere i mezzi finanziari e l'autonomia necessari per portare a termine il suo piano". Il piano dell'adolescente era anche avanzato: aveva comprato un drone e materiale esplosivo da utilizzare in un attacco e aveva in programma di fuggire in Ucraina.