La toilette con sciacquone più antica di sempre scoperta in Cina, risale a 2.400 anni fa La scoperta fatta da un gruppo di ricerca archeologico tra le rovine di un antico palazzo nel sito archeologico di Yueyang, poco a nord della odierna città di Xi’an, nella Cina Centrale. Se la datazione verrà confermata, potrebbe riscrivere la storia su bagni e toilette attribuendo anche ai cinesi l’invenzione dello sciacquone.

A cura di Antonio Palma

Mentre in alcune zone rurali della Cina il bagno in casa continua a essere un miraggio anche oggi, nello stesso Paese ben 2400 anni fa c'era chi aveva già pensato di creare una sorta di water con sciacquone dicendo addio ai vasi da notte. È la scoperta che ha fatto un gruppo di ricerca archeologico tra le rovine di un antico palazzo nel sito archeologico di Yueyang, poco a nord della odierna città di Xi'an, nella Cina Centrale.

Una scoperta che potrebbe riscrivere la storia su bagni e toilette attribuendo anche ai cinesi l'invenzione dello sciacquone. Se la datazione verrà confermata, infatti si tratterebbe del meccanismo più antico di sempre per liberarsi degli escrementi in casa. Finora infatti si crede che la prima toilette con sciacquone manuale sia stata inventata da John Harington per la regina Elisabetta I nel XVI secolo.

Il rinvenimento risale alla scorsa estate ma ci sono voluti mesi prima che gli esperti rimettessero insieme i vari pezzi, rivelando poi la scoperta nei giorni scorsi ai media cinesi. Secondo quanto hanno spiegato i ricercatori al giornale governativo China Daily, si trattava di un oggetto di lusso e non certo di uso comune e si ipotizza che potesse trovarsi all'interno di un palazzo signorile, con un tubo che conduceva a una fossa all'aperto. Ovviamente nessun meccanismo di scarico automatico ma solo manuale: probabilmente qualche servitore che gettava dell'acqua dopo l'uso dei signori.

Secondo uno dei ricercatori interpellato dal giornale, Liu Rui, il bagno con sciacquone probabilmente era riservato a funzionari di alto rango durante il cosiddetto periodo dei Regni combattenti (dal 453 al 221 a.C.) e la successiva dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.). "Il gabinetto con sciacquone è una prova concreta dell'importanza che gli antichi cinesi attribuivano ai servizi igienico-sanitari", ha spiegato il ricercatore, aggiungendo: "È il primo e unico gabinetto con sciacquone mai scoperto in Cina. Tutti nel sito sono rimasti sorpresi, e poi siamo scoppiati a ridere".

La recente scoperta fa parte di uno sforzo che le autorità cinesi hanno messo in campo da tempo per riscoprire e comprendere le antiche dinastie cinesi del passato, compreso il modo in cui vivevano le persone e come erano costruite le loro città. Nell'ambito di questi sforzi, dal 2012 si stanno approfondendo gli scavi tra le rovine di Yueyang, l'ex capitale dello Stato di Qin e successivamente la prima capitale della dinastia Han, che furono scoperte negli anni '80. Qui ad esempio si stanno concentrando ora le analisi sui campioni di suolo raccolti dalla toilette nella speranza di scoprire cosa mangiavano le persone in quel periodo.