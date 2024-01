La tempesta Isha mette in ginocchio il Regno Unito, venti a 160 km/h: blackout e stop a voli e treni Il Regno Unito colpito pesantemente dal maltempo con temporali e raffiche di vento fino a 160 km/h causati dalla tempesta Isha. Centinaia di migliaia di persone senza corrente e stop a treni e voli in tutto il Paese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

La tempesta Isha sta mettendo in ginocchio il Regno Unito con raffiche di vento fino a 160 km/h che hanno costretto le autorità locali allo stop di voli, treni e navi in molte zone del Paese. La tempesta ha colpito ieri il Regno unito con forti piogge e vento fortissimo e anche per oggi, lunedì 22 gennaio, l’intero Paese è soggetto ad allerta meteo da nord a sud. Migliaia di persone sono rimaste senza elettricità dopo che i venti hanno causato interruzioni alle reti elettriche mentre non si contano i danni causati da alberi sradicati e oggetti divelti.

Le diffuse interruzioni di corrente hanno colpito più di 170mila case in Irlanda del nord ma blackout ci sono in tutto il Regno Unito. Gli alberi caduti hanno causato incidenti stradali e l’interruzione della circolazione su molte arterie principali, oltre alla chiusura di ponti e linee ferroviarie, in particolare in Scozia e Irlanda del Nord. I servizi ferroviari di ScotRail sono stati sospesi dalle 19 di domenica e non dovrebbero riprendere fino a mezzogiorno di lunedì. Alberi e detriti hanno invaso i binari anche in Inghilterra e Galles dove però la circolazione è ripresa questa mattina registrando inevitabili ritardi.

Anche i voli hanno subito ripercussioni fortissime con cancellazioni, ritardi e dirottamenti su altri scali. Molti voli intercontinentali diretti verso la Gran Bretagna e l’Irlanda sono stati costretti a dirigersi verso l’Europa continentale, in particolare in Francia e Germania. Gli aerei spesso hanno dovuto atterrare con fortissimi venti trasversali che hanno richiesto ai piloti una precisione millimetrica. Migliaia di passeggeri però sono rimasti bloccati a centinaia di chilometri di distanza dalla loro destinazione originaria. Cancellazioni e ritardi fino a otto ore riguardano tutti i principali scali aeroportuali del Paese.

Le condizioni meteo sono in miglioramento ma l'allerta meteo del Met Office rimane in vigore con un allarme giallo fino a mezzogiorno di lunedì. Il Met Office avverte le persone di non uscire e di ripararsi sul posto a causa dei venti potenzialmente letali della tempesta Isha, con il rischio di detriti volanti e tetti spazzati via. Un ulteriore avviso giallo per vento forte per Scozia, Irlanda del Nord, Galles settentrionale e Inghilterra settentrionale è attivo dalle 16 di martedì fino a mercoledì a mezzogiorno.