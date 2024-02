La Svezia è nella NATO, via libera del Parlamento ungherese: “Saremo più forti e più sicuri” Il Parlamento ungherese ha ratificato oggi l’adesione della Svezia alla NATO. Una volta che sarà promulgata la legge dal presidente László Kövér, Stoccolma potrà depositare a Washington la propria adesione, diventando il 32esimo componente dell’Alleanza atlantica. Stoltenberg: “Ciò ci renderà tutti più forti e più sicuri”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

La Svezia è un nuovo membro della NATO. Il Parlamento ungherese ha ratificato l'adesione di Stoccolma all'Alleanza Atlantica, ultimo passo per il Paese nordico desideroso di entrare a far parte della NATO subito dopo l'invasione da parte della Russia del'Ucraina. La richiesta, depositata a maggio del 2022, è stata approvata da una maggioranza schiacciante di parlamentari (188 voti su 199 seggi), dopo due anni di attesa.

"Accolgo con favore il voto del Parlamento ungherese a favore della ratifica dell'adesione della Svezia alla NATO. Ora che tutti gli alleati hanno approvato, la Svezia diventerà il 32esimo alleato della NATO. L'adesione della Svezia ci renderà tutti più forti e più sicuri", ha scritto su X il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg.

Una volta che sarà promulgata la legge dal presidente László Kövér, la Svezia potrà depositare a Washington la propria adesione, diventando il 32esimo componente dell'Alleanza atlantica.

Soddisfatto il primo ministro svedese Ulf Kristersson, che ha parlato di "giornata storica. I parlamenti di tutti gli Stati membri della Nato hanno votato a favore dell'adesione della Svezia alla Nato. La Svezia è pronta ad assumersi le proprie responsabilità per la sicurezza euro-atlantica".

Anche gli Stati Uniti hanno accolto con favore il voto dell'Ungheria sull'ingresso della Svezia nella NATO. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre: "Ora il governo di Budapest acceleri il processo così da favorire l'entrata della Svezia il prima possibile".

Il premier ungherese Viktor Orban, in apertura della seduta parlamentare sul decisivo voto di Budapest in favore dell'adesione di Stoccolma nell'Alleanza atlantica, aveva detto che "l'ingresso della Svezia nella Nato rafforzerà la sicurezza dell'Ungheria", invitando i deputati a procedere alla ratifica. Il primo ministro inoltre aveva salutato la recente visita del suo omologo svedese come un passo essenziale verso la costruzione di "un rapporto equo e rispettoso tra i due Paesi", superando le "differenze di opinione".