La storia di Baby Holly, ritrovata 41 anni dopo la sua scomparsa: la setta e l’omicidio dei genitori È stata ritrovata 41 anni dopo la sua scomparsa Baby Holly, i cui genitori furono uccisi nel 1981 in Texas. La polizia indaga su una misteriosa setta e su due donne.

A cura di Chiara Ammendola

Baby Holly

È una storia complessa quella di "Baby Holly" Crouse, che si è risolta solo in parte lo scorso martedì quando a 41 anni dalla sua scomparsa è stata finalmente ritrovata. Nata in Florida nel 1980, si trasferì in Texas con i genitori, Tina Gail Linn Clouse e Harold Dean Clouse Jr, l'anno successivo. Una felicità durata pochi mesi e interrotta dall'omicidio della coppia ritrovata senza vita nei boschi di Houston: di Baby Holy, così come è stata soprannominata, non c'era traccia.

Sono stati necessari 41 anni di ricerche prima di dare un nome ai cadaveri di Tina Gail Linn Clouse e Harold Dean Clouse Jr, che furono ritrovati senza documenti, e rintracciare così Holly che lo scorso martedì ha trovato alla sua porta la polizia. Madre di cinque figli, ora vive in Oklahoma e del suo passato non aveva contezza. Ma quella che sembra la fine di una storia rappresenta però solo l'inizio di molti altri misteri: chi ha rapito Holly? Chi ha ucciso i suoi genitori? Esclusi da ogni sospetto i genitori adottivi di Holly la cui adozione sarebbe stata verificata dagli inquirenti.

I sospetti della polizia sono rivolti a una setta sospettata di aver portato Holly in una chiesa in Arizona quando era ancora piccola. In un comunicato diffuso mercoledì, la neonata Unità per i casi irrisolti e le persone scomparse del Procuratore generale del Texas ha detto che "due donne che si sono identificate come membri di un gruppo religioso nomade hanno portato Holly alla chiesa. Indossavano abiti bianchi ed erano a piedi nudi". Nella nota hanno aggiunto che una delle due donne, che si faceva chiamare "sorella Susan", ha contattato le famiglie di entrambe le vittime nel 1980 o 1981, dicendo che la coppia si era unita al gruppo e aveva rinunciato a tutti i propri beni. Tre membri del gruppo sono stati presi in custodia dalla polizia, ha dichiarato Webster, ma finora gli investigatori non sono riusciti a trovare indizi che possano confermare la loro tesi.