La star di TikTok Kubra Dogan muore a 23 anni cadendo dal nono piano mentre registra un video Si chiamava Kubra Dogan e aveva 23 anni la Tiktoker morta dopo essere precipitata per oltre 30 metri dal tetto di un palazzo a Istanbul. La giovane star del noto social network era in compagnia della cugina per registrare un video che riprendeva il tramonto quando è precipitata nel vuoto dal nono piano.

A cura di Chiara Ammendola

Kubra Dogan prima della caduta e il tetto dal quale è precipitata

Dramma in Turchia dove la Tiktoker Kubra Dogan è morta dopo una caduta dal tetto di un palazzo a Istanbul mentre registrava un video: la giovane star del noto social network era in compagnia della cugina Helen quando è precipitata nel vuoto per oltre 30 metri. Un incidente registrato in diretta proprio dalla cugina 16enne della vittima che in quel momento era con Kubra sul tetto per tentare di immortalare il tramonto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori per la giovane Tiktoker di soli 23 anni non c'è stato nulla da fare: è praticamente morta sul colpo.

Una morte che ha lasciato sotto choc i famigliari di Kubra che hanno annunciato che faranno causa al costruttore del tetto visto che il pavimento ha praticamente ceduto subito dopo che la ragazza ha iniziato a camminarvi su. La dinamica dell'incidente è stat infatti ricostruita proprio grazie alle immagini girate dalla cugina che in quel momento stava registrando la 23enne: in un primo frame si vede Kubra saltare sul tetto, in una parte che sembra in cemento, poi la si vede mentre è seduta su un cornicione e sotto vi è un pavimento che sembra essere di plastica. A quel punto la cugina punta la telecamera verso se stessa per tentar di raccontare cosa stanno facendo: è in quel momento che si sente un tonfo. Pochi secondi che non lasciano scampo alla giovane che precipita nel vuoto per oltre 30 metri. Solo lo scorso luglio un'altra star di Tik Tok, la cinese Xiao Qiumei di 23 anni, è morta cadendo da una gru facendo un volo di 43 metri dopo aver tentato di registrare uno dei suoi video.