La quarta ondata è arrivata anche in Francia: in aumento ricoveri e ingressi in terapia intensiva Dopo mesi di relativa calma l’epidemia di coronavirus è ripartita anche in Francia: a confermarlo questa mattina l’aggiornamento settimanale del Ministero della Salute, secondo cui la recrudescenza dei casi sta iniziando a farsi sentire anche sugli ospedali. Il tasso d’incidenza ha superato la soglia di allerta di 50 casi ogni 100mila abitanti.

A cura di Davide Falcioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo mesi di relativa calma l'epidemia di coronavirus è ripartita anche in Francia: a confermarlo questa mattina l'aggiornamento settimanale del Ministero della Salute, secondo cui la recrudescenza dei casi sta iniziando a farsi sentire anche sugli ospedali. Nell'ultima settimana presa in esame – quella finita il 18 ottobre – sono stati diagnosticati in media 5.276 casi al giorno, mentre la settimana precedente la media era di 4.713 contagi. "A livello nazionale, il tasso di incidenza sta registrando un nuovo aumento (+14%)", e i casi sono attualmente 55 ogni 100mila abitanti, valore superiore rispetto alla soglia di allerta di 50. Il tasso d'incidenza è stato superato in 44 dipartimenti metropolitani ed è "in aumento o stabile in tutte le regioni".

Sempre stando al monitoraggio del Ministero della Salute, "è leggermente aumentato il numero dei nuovi ricoveri (1.281, +2%), con un aumento maggiore dei nuovi ricoveri in terapia intensiva (346, +12%)". Attualmente sono ricoverati circa 6.500 pazienti Covid, poco più di mille dei quali in terapia intensiva. "Nella Francia continentale, i tassi di nuovi ricoveri e ricoveri in terapia intensiva sono in aumento o stabili in tutte le regioni", secondo Public Health France. Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Île-de-France e Pays de la Loire hanno i tassi più elevati di ricoveri.

La Francia ha ordinato 50mila dosi dell'antivirale molnupiravir

Nei giorni scorsi la Francia ha ordinato 50mila dosi della pillola antivirale molnupiravir sviluppata dalla casa farmaceutica statunitense Merck (Msd fuori dagli Usa): ad annunciarlo nel corso di un'audizione al Senato è stato il Ministro della Salute Olivier Véran, secondo cui la consegna del farmaco avverrà "tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre". Secondo le autorità sanitarie transalpine l'acquisto dell'antivirale potrebbe rappresentare una svolta nella lotta alla pandemia in una fase in cui i contagi sono tornati, seppur lievemente, ad aumentare.