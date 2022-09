La proposta che arriva dal Regno Unito: fare santa la regina Elisabetta II Fare Santa la regina Elisabetta II. È questa la proposta che arriva dal Regno Unito. “Se la Chiesa anglicana volesse davvero farlo – si legge sulla stampa locale – questo sarebbe il miglior momento”.

A cura di Chiara Ammendola

La regina Elisabetta II nell’ultima foto ufficiale

Santa Elisabetta da Windsor. È questa la provocazione che arriva dal Regno Unito e che è stata messa nero su bianco dal giornalista Charles Moore che, sulle pagine del settimanale britannico The Spectator spiega come e perché sarebbe possibile e giusto pensare a una canonizzazione della defunta sovrana britannica.

"Se la Chiesa anglicana volesse davvero farlo – scrive Moore – questo sarebbe il miglior momento per iniziare la procedura”. Ipotizzare che la regina Elisabetta II, morta lo scorso 8 settembre all'età di 96 anni, sia proclamata santa, non sarebbe così assurdo secondo il reporter britannico che sottolinea come la regina avesse già due caratteristiche formali per la santità. Si tratta della virtù eroica riconosciuta da quella che un tempo era la Chiesa d'Inghilterra e di due miracoli riconosciuti.

In questo ultimo caso, secondo Moore, non sarebbe difficile trovare dei testimoni: “Il mondo è pieno di persone che credono che la regina li abbia guariti in qualche modo”. E man mano che il suo culto cresce, aumenteranno anche gli esempi postumi di miracoli compiuti dalla regina. La posizione della Chiesa anglicana, di cui è a capo proprio la regina o il re, ha una posizione precisa sulla santità e sui processi di canonizzazione: accetta infatti le canonizzazioni pre-Riforma, ma non ne ha mai effettivamente proposte di nuove.