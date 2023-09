La Francia pronta a vietare sigarette elettroniche usa e getta: “Via di acceso al fumo per giovani” L’annuncio della premier francese Élisabeth Borne: in Francia un nuovo e ampio programma nazionale di contrasto al fumo avrà tra i punti chiave lo stop ai vaporizzatori usa e getta.

A cura di Antonio Palma

La Francia è pronta a vietare le sigarette elettroniche usa e getta su tutto il territorio nazionale perché considerate una delle principali vie di accesso al fumo per i più giovani. La premier francese Élisabeth Borne infatti ha annunciato che a breve verrà presentato un nuovo e ampio programma nazionale di contrasto al fumo che avrà tra i punti chiave proprio lo stop ai vaporizzatori usa e getta.

Il governo “presenterà presto un nuovo piano nazionale di lotta contro il fumo e in particolare il divieto delle sigarette elettroniche usa e getta, che danno cattive abitudini ai giovani” ha dichiarato la Premier all'emittente RTL, dicendosi preoccupata dalla larga diffusione di alcune di questi apparecchi tra i ragazzi.

Élisabeth Borne: "Fumare è gesto a cui i giovani si abituano"

"Danno ai giovani cattive abitudini. Si potrebbe dire che non è nicotina, ma è un riflesso e un gesto a cui i giovani si abituano. È così che finiscono per iniziare a fumare, e questo deve essere fermato" ha dichiarato Borne, assicurando che il nuovo piano antifumo metterà un freno a quelle che in Francia chiamano “Puffs”. Nonostante siano vietate ai minori, in effetti le sigarette elettroniche usa e getta sono particolarmente popolari tra gli adolescenti.

Annunciando la misura, Elisabeth Borne ha ricordato che il consumo di tabacco è tornato ad aumentare negli ultimi anni, nonostante campagne informative e costi elevati del tabacco. "Il tabacco fa 75.000 morti all'anno, è una cifra enorme” ha sottolineato la Premier, assicurando però che i prezzi delle sigarette non aumenteranno. "Abbiamo aumentato l'imposta sul tabacco quest'anno e non prevediamo di aumentarla l'anno prossimo. Ciò non significa che non siamo molto vigili sul consumo di tabacco", ha aggiunto il capo del governo.

Sigarette monouso diffuse tra adolescenti

Un successo dovuto a prezzi concorrenziali, visto che sono molto più economici di un pacchetto di sigarette, ma anche a sapori e aromi che ricordano gusti fruttati e dolci. Elementi che per il governo francese potrebbero essere la prova che le sigarette elettroniche usa e getta siano state pensate proprio per gli adolescenti. Del resto, secondo gli ultimi studi, oltre il 13% dei ragazzi tra i 13 e i 16 anni ha già provato i "puffs".

Le sigarette elettroniche usa e getta per questo sono nel mirino del governo francese e di medici e attivisti già da diversi mesi. Medici, specialisti e attivisti ambientali hanno più volte chiesto un divieto urgente di questi dispositivi monouso, introdotti in Francia nel 2021. Oltre alla dimensione sanitaria, infatti, rappresentano anche una piaga ambientale, poiché sono costituiti prevalentemente da materiali plastici e da una batteria al litio che vengono gettati via senza riciclo.