La confessione in un video di Kennedy Jr: “Dieci anni fa abbandonai un orso morto a Central Park”

A cura di Susanna Picone

Robert F. Kennedy Jr. ha abbandonato un orso morto a Central Park. È accaduto dieci anni fa ed è stato lo stesso candidato indipendente alle presidenziali Usa a confessarlo in un video di pochi minuti in cui ha voluto raccontare quanto accaduto all'attrice Roseanne Barr.

A suo dire, non sarebbe stato lui a uccidere l’orso, la lui lo avrebbe caricato in auto. Secondo il racconto di Kennedy, stava guidando nella Hudson Valley, nello Stato di New York, quando avrebbe visto una donna investire un cucciolo di orso con un furgone. “Mi sono fermato e ho caricato l'orso in macchina perché volevo scuoiarlo – spiega nel video – era in ottime condizioni, quindi avevo intenzione di mettere la carne nel congelatore”.

Ma la giornata si rivelò più lunga del previsto e alla fine Kennedy Jr andò direttamente a cena a New York per prendere subito dopo l'aereo e fare rientro a casa. E così, non volendo lasciare l'orso morto nella sua auto aveva deciso di lasciarlo vicino a una bicicletta a Central Park. “In quel periodo i giornali parlavano tutti i giorni di incidenti in cui erano coinvolti ciclisti, alcuni sono morti, altri rimanevano gravemente feriti – racconta – avevo una vecchia bicicletta in macchina di cui mi dovevo disfare. Così ho deciso di lasciare l'orso a Central Park con quella vicino per fare credere che fosse stato ucciso dall'impatto con un ciclista”.

All’epoca il ritrovamento dell’orso ebbe grande eco, ma la storia rimase irrisolta. E ora Robert F. Kennedy Jr. ha ammesso che era preoccupato "perché le mie impronte erano su quella bici”. Il politico ha spiegato di aver rivelato l'episodio per anticipare uno scoop del New Yorker sulla vicenda.