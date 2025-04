Guerra Ucraina-Russia, le news in diretta: droni russi nella notte su Kharkiv, un morto e dieci feriti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che venerdì 4 aprile si terrà un incontro di una "ristretta cerchia" di Paesi pronti a schierare truppe di pace in Ucraina. Lo aveva già anticipato il governo del Regno Unito precisando che nei prossimi giorni si sarebbe tenuto un incontro tra i leader militari di Regno Unito, Francia e Ucraina per discutere di "pianificazione dettagliata" della sicurezza a lungo termine per Kiev. La data è stata fissata per il 4 aprile anche se non è chiaro quali siano i Paesi che parteciperanno: "Ci sarà un incontro venerdì – spiega Zelensky -. Sarà un incontro di persone delle squadre militari di diversi paesi, una ristretta cerchia di stati, quelli che saranno pronti a schierare il loro contingente. Un'unità di terra, un'unità dell'aeronautica e una presenza in mare. È il primo incontro approfondito di questo tipo. Penso che vedremo alcuni chiarimenti, alcuni dettagli. È importante che si baserà sulle proposte preparate dalla parte Ucraina".