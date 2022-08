La 18enne si rifiuta di fare sesso con lui: la strangola e poi la lascia a morire in uno stagno Lewis Haines, 31 anni, dovrà passare il resto della sua vita in carcere per l’omicidio avvenuto lo scorso dicembre di Lily Sullivan a Pembroke, Regno Unito.

A cura di Biagio Chiariello

Un uomo britannico è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso un'adolescente e aver lasciato il suo corpo in uno stagno dopo che la giovane si era rifiutata di fare sesso con lui.

Lewis Haines, 31 anni, ha strangolato la diciottenne Lily Sullivan dopo averla incontrata in una discoteca di Pembroke, Regno Unito, poco prima di Natale dell'anno scorso. I due si erano baciati dopo essersi incontrati nella discoteca ‘Out' il 16 dicembre e in seguito erano andati insieme in un vicolo vicino dove hanno cominciato ad intrattenersi in atteggiamenti più intimi.

Le agghiaccianti riprese delle telecamere a circuito chiuso hanno catturato gli ultimi momenti della vita della povera Lily , mentre Haines la conduceva verso la morte. La Corte di Swansea ha accertato che la 18enne è stata trovata a faccia in giù nel Mill Pond, uno stagno d'acqua dolce lungo due miglia vicino alla città. Pare non indossasse né maglietta, né reggiseno.

Haines, padre di un figlio, ha ammesso di aver ucciso la signorina Sullivan ma ha affermato che dietro l'omicidio non vi fosse un movente sessuale. Il giudice Paul Thomas ha però stabilito che il 31enne avrebbe ucciso la giovane proprio perché si era rifiutato di avere rapporti sessuali con lui. “

È chiaro che Lewis Haines voleva assicurarsi che Lily morisse. La sua intenzione era di farla tacere", ha detto martedì il giudice. “Non voleva che nessuno sapesse cosa era successo lì"

Il signor Haines aveva molto da perdere. Motivi come quelli, a mio avviso, spiegano perché ha strangolato Lily per impedirle di dire agli altri che aveva cercato di convincerla ad andare oltre il suo desiderio. Aveva bevuto e sono sicuro che questo ha contribuito alla sua frustrazione perché aveva aspettative e speranze che sarebbe andato oltre".

Haines ha affermato che la signorina Sullivan ha minacciato di accusarlo di stupro e non voleva che la sua partner e la sua famiglia lo scoprissero.

Secondo quanto accertato, Lily avrebbe telefonato a sua madre alle 2:47 del mattino, ma la chiamata è stata interrotta a metà quando Hughes è intervenuto. Secondo l'accusa "Lily è stata attaccata in quel momento".