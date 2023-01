Kevin McCarthy è stato eletto nuovo speaker della Camera Usa (dopo 15 votazioni) Dopo ben 15 votazioni, Kevin McCarthy ce l’ha fatta: è stato eletto nuovo speaker alla Camera statunitense, nonostante l’astensione di alcuni repubblicani.

A cura di Annalisa Girardi

Alla fine, dopo ben 15 votazioni, Kevin McCarthy ce l'ha fatta: è lui il nuovo speaker della Camera statunitense. Un'elezione difficilissima, che anche nell'ultima serata ha visto colpi di scena e fratture tra i repubblicani. Diversi colleghi di partito alla fine si sono astenuti, non votando più per altri candidati come nelle elezioni precedenti, consentendo così a McCarthy di essere eletto e guidare la House prima rappresentata da Nancy Pelosi.

McCarthy è riuscito infine a raggiungere un accordo con la frangia repubblicana che non lo sosteneva, guidata da Matt Gaetz, nonostante in un primo momento questi avesse usato il suo voto, decisivo, per far saltare ancora una volta l'elezione. Alla fine verso l'una di notte americana, McCarthy ha ottenuto i 216 voti necessari anche senza il sostegno di tutto il suo partito. Gaetz, repubblicano da tempo molto vicino a Donald Trump, non ha partecipato ai festeggiamenti.

Cosa è successo al Congresso statunitense

Non solo, Gaetz ha anche criticato il supporto che l'ex presidente statunitense ha infine concesso a McCarthy. Nel suo primo discorso dopo l'elezione il nuovo speaker ha ringraziato invece Trump per il sostegno che gli ha permesso di ricevere l'incarico. "È stato facile eh? Non pensavo saremmo mai arrivati quassù", ha detto McCarthy.

Per poi affermare che la Camera lavorerà affinché gli Stati Uniti possano vincere la sfida economica contro "il partito comunista cinese". Le altre priorità, ha proseguito il nuovo speaker, riguardano il debito del Paese: "Quel che facciamo qui oggi, la prossima settimana, il mese prossimo, il prossimo anno, darà il tono a tutto ciò che seguirà. Come speaker della Camera, la mia responsabilità finale non è verso il mio partito, il suo direttivo, o persino il nostro Congresso. La mia responsabilità, la nostra responsabilità, è verso il nostro Paese".

Le congratulazioni del presidente Biden

Anche il presidente Joe Biden si è congratulato con McCarthy: "Come ho detto dopo le midterm elections, sono pronto a lavorare con i repubblicani ogni volta che sarà possibile, e gli elettori, come hanno detto chiaramente, si aspettano che i repubblicani siano pronti a lavorare con me. Ora la leadership della Camera ha deciso che quel processo debba iniziare", ha detto, secondo quanto riportato dalla Cnn.

Chi è Kevin McCarthy

Classe 1965, il nuovo speaker è nato in California e fu eletto per la prima volta al Congresso nel 2006. Viene da una famiglia operaia e, secondo quanto recita il suo profilo sul sito della Camera, "si impegna a preservare e promuovere il sogno americano per gli americani laboriosi".

Nel 2014 fu invece eletto leader dei repubblicani alla Camera. È sempre stato un sostenitore di Trump e nel 2020 contestò il risultato delle elezioni, nonostante nessuna prova di frode elettorale e l'assalto al Campidoglio. Proprio dopo quell'episodio, però, iniziò a prendere le distanze da Trump e disse che l'ex presidente era in parte responsabile di quanto accaduto.