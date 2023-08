Joe Biden lancia la stretta sugli investimenti nell’hi-tech in Cina: “Difendiamo sicurezza nazionale” Il presidente americano Joe Biden ha lanciato una stretta sugli investimenti nel settore dei prodotti hi-tech in Cina. I motivi, secondo il leader Usa, sarebbero legati alla sicurezza nazionale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il presidente americano Joe Biden ha lanciato una stretta agli investimenti americani in Cina nel settore dell'hi-tech per "motivi di sicurezza nazionale" e non di tipo economico. A ribadirlo, è un funzionario dell'amministrazione Usa, sottolineando che i paletti imposti nell'ordine esecutivo riguardano i semiconduttori, il quantum e alcuni sistemi di intelligenza artificiale.

"L'amministrazione Biden è impegnata a mantenere l'America sicura e a difendere la sua sicurezza nazionale tutelando tecnologie cruciali per l'innovazione militare" ha fatto sapere la Casa Bianca. Dall'altra parte, la Cina non ha preso bene la decisione, definendola vero e proprio "bullismo tecnologico". "Presteremo attenzione agli sviluppi rilevanti della vicenda e salvaguarderemo diritti e interessi del Paese" ha fatto sapere il ministero degli Esteri cinese. Un funzionario ha affermato che "con il pretesto della sicurezza nazionale, gli Usa vogliono privare della Cina del suo diritto allo sviluppo con pura coercizione economica".

I nuovi vincoli, secondo il ministero del Commercio cinese, danneggeranno gravemente la sicurezza delle catene di fornitura e industriali del mondo. Secondo Pechino, l'iniziativa della Casa Bianca segna una dipartita dai principi dell'economia di mercato e della libera competizione che gli Usa "hanno sempre dichiarato di voler promuovere".

Il governo cinese ha sottolineato poi che le decisioni delle autorità americane "danneggiano l'ordine commerciale internazionale" e influiscono sulla libera scelta delle aziende. Nella nota, Pechino ha espresso grave preoccupazione per le misure assunte da Washington e si riserva il diritto di adottare contromisure qualora ve ne fosse bisogno. La Cina, infatti, ha dichiarato di essere pronta a reagire in caso di sviluppi importanti e particolarmente negativi per il mercato nazionale.