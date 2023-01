Italiano arrestato in Florida: ha guadagnato 73mila euro fingendo di suonare il violino mentre chiedeva elemosina Riproduceva musica pre-registrata su un altoparlante, mentre fingeva di suonare il violino e chiedeva l’elemosina insistentemente ai clienti di un centro commerciale di Palm Beach. Il 22enne Giovanni Radu aveva con sé un’arma da fuoco al momento dell’arresto.

A cura di Biagio Chiariello

Si chiama Giovanni Radu e ha 22 anni l'italiano arrestato Palm Beach in Florida, Stati Uniti, con l'accusa di aver sollecitato donazioni a un falso ente di beneficenza mentre fingeva di suonare il violino per strada. I residenti del luogo l'hanno denunciato e le forze dell'ordine hanno anche scoperto che aveva con sé un'arma da fuoco.

Stando alle accuse il ragazzo avrebbe riprodotto musica pre-registrata su un altoparlante, mentre fingeva di suonare il violino e chiedeva l’elemosina insistentemente ai clienti di un centro commerciale di Palm Beach in Florida. "In particolare, Radu esibiva un cartello in un'area pubblica in cui si affermava che i suoi figli avevano bisogno di cibo", ha spiegato Enforcement and Removal Operations.

I residenti locali e i clienti del centro commerciale hanno avvisato le forze dell'ordine: il ragazzo ha fatto resistenza e la polizia gli ha trovato un'arma addosso. Da lì è scattato l'arrestato. La truffa ha fruttato a Radu almeno 80.000 dollari (circa 73mila euro) nell'ultimo anno, secondo le autorità.

Il 22enne italiano deve ora affrontare una serie di accuse, tra cui frode, mancata registrazione come organizzazione di carità, richiesta di elemosina con l’inganno, resistenza a pubblico ufficiale e altro.

"Questo individuo ha oltrepassato i limiti del suo visto di ingresso negli Stati Uniti – ha spiegato Garrett Ripa, direttore del Miami Field Operations Ero – i nostri agenti hanno fatto un ottimo lavoro nell’imporgli le conseguenze delle sue azioni. Gli Stati Uniti non sono il paradiso di chi vuole trarre vantaggio dal sistema di immigrazione".