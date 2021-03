Due sorelle di 23 e 31 anni sono morte di Covid poco dopo il parto, nell'arco di dieci giorni. La loro drammatica storia, riportata da Times of Israel, mette alla luce l'alto numero di giovani donne incinte ricoverate in Israele per il virus. Attualmente sono ben 40 e nessuna di loro è stata vaccinata.

Le due sorelle morte di Covid

Shuruq Jubran, 23enne, della città arabo-israeliana di Jisr az-Zarqa, nel nord del Paese, era stata curata presso l'Hillel Yaffe Medical Center di Hadera da quando aveva dato alla luce la sua prima figlia. Ha contratto il COVID-19 alla fine della gravidanza e non è stata in grado di vedere la bambina dopo il parto. Tre settimane dopo si è spenta a causa di complicazioni cardiache dovute al coronavirus. La piccola fortunatamente è in buone condizioni. Stessa sorte è toccata dieci giorni prima alla sorella 31enne Amna Kahwaji, poco dopo la nascita del figlio.

La situazione dei vaccini in Israele

Fra le nazioni più efficienti del mondo nella vaccinazione contro i Covid, Israele sta incoraggiando anche le donne incinte a farsi immunizzare. Mu'awiya Kabha, funzionario sanitario del Ministero della Salute presso le comunità arabe, ha detto a Channel 12 che le tragiche morti "ci ricordano in maniera devastante quanto sia importante per tutte le donne incinte farsi vaccinare".

Dei 9,3 milioni di abitanti di Israele, ben 5,2 milioni hanno già ricevuto la prima dose di vaccino e 4,3 anche la seconda. Ma ci sono ancora 27mila casi attivi di covid-19, di cui 602 in gravi condizioni. E domenica è stato superato il triste traguardo dei 6mila morti. Ad oggi i decessi sono 6.037.