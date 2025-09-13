Esteri
Israele, il Mossad si oppone al piano di Netanyahu di uccidere i leader di Hamas in Qatar

Il Mossad avrebbe bloccato il piano israeliano di eliminare i leader di Hamas a Doha, temendo una rottura con il Qatar. Intanto l’Onu rilancia la soluzione dei due Stati e oltre 250mila civili sono fuggiti da Gaza City.
A cura di Francesca Moriero
Il Washington Post ha riportato che il Mossad, l'agenzia di intelligence di Tel Aviv, avrebbe rifiutato di eseguire il piano messo a punto dal governo di Netanyahu per assassinare alcuni leader di Hamas a Doha, in Qatar. A opporsi, secondo fonti vicine al dossier, sarebbe stato David Barnea, il direttore dell'agenzia, preoccupato per le ripercussioni che un'operazione del genere avrebbe avuto sulle relazioni con il Qatar, attore chiave nella mediazione sugli ostaggi. Le fonti citate dal quotidiano spiegano che l'opzione di un'azione sul terreno da parte di agenti israeliani è stata accantonata proprio per questo motivo, lasciando spazio a un'operazione aerea.

Secondo quanto ricostruito dal Wall Street Journal, l'attacco contro i funzionari di Hamas a Doha sarebbe stato condotto con jet da combattimento partiti dal Mar Rosso, tra cui otto F-15 e quattro F-35, senza che velivoli israeliani entrassero nello spazio aereo dei paesi arabi confinanti.

Assemblea Generale vota Dichiarazione Onu su soluzione 2 Stati

Sul fronte diplomatico, intanto, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato con larga maggioranza una nuova dichiarazione che rilancia l'ipotesi della soluzione a due Stati, israeliano e palestinese, pur escludendo esplicitamente Hamas dal quadro politico; il testo, redatto da Francia e Arabia Saudita, ha ottenuto 142 voti a favore, dieci contrari e 12 astensioni. Tra i voti contrari figurano Stati Uniti, Israele, Ungheria, Argentina, Paraguay e Micronesia. L'Italia si è espressa a favore insieme alla maggioranza dei paesi europei.

Perché l'attacco in Qatar dimostra che Israele non vuole la pace e che nessuno vuole davvero fermarli

Sul terreno, invece, la situazione umanitaria continua a peggiorare: è lo stesso esercito israeliano a render noto che più di 250mila persone hanno abbandonato Gaza City nelle ultime settimane a seguito dell'intensificarsi dei bombardamenti. Secondo la Cnn, almeno altri 1.800 edifici sarebbero stati rasi al suolo.

