Israele e Palestina, Consiglio di sicurezza Onu si riunisce dopo scontri alla spianata delle Moschee Le tensioni tra Israele e Palestina continuano ad aumentare e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di riunirsi domani per discutere delle violenze scoppiate in questi giorni, che avrebbero già causato 170 feriti.

A cura di Annalisa Girardi

Ancora feriti negli scontri tra cittadini palestinesi e forze di sicurezza israeliana nella spianata delle Moschee, a Gerusalemme. Le tensioni continuano ad aumentare e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di riunirsi domani per discutere delle violenze scoppiate in questi giorni, che avrebbero già causato 170 feriti. L'incontro è stato richiesto da Cina, Francia, Emirati, Norvegia e Irlanda. Sarà a porte chiuse.

Secondo la polizia israeliana ieri alcuni palestinesi avevano cominciato ad accumulare delle pietre, ragion per cui i militari hanno effettuato un blitz per disperdere i manifestanti. La Croce rossa palestinese ha riportato il ferimento di 17 persone, alcune con proiettili di gomma. La polizia israeliana ha anche comunicato di aver arrestato 18 persone. Oggi il ministero della Sanità palestinese ha informato che due uomini palestinesi sono stati feriti in modo grave dalle forze israeliane in Cisgiordania. Secondo l'agenzia di stampa Wafa si troverebbero ricoverati in ospedale in questo momento. È solo l'ultimo episodio di violenza che si è verificato durante il Ramadan.

Quest'anno la settimana della Pasqua ebraica è coincisa il periodo sacro per l'Islam, fattore che ha influito nell'aumento delle tensioni. La moschea di al Aqsa è uno dei principali luoghi sacri dell'Islam e si trova nelle vicinanze del Muro del Pianto, uno dei più importanti luoghi di culto per gli ebrei, ed è il teatro degli scontri di questi giorni.

Oggi anche il presidente russo Vladimir Putin è intervenuto su quanto sta accadendo, in una telefonata con l'omologo palestinese Mahmoud Abbas. Putin ha condannato l'assalto delle forze di sicurezza israeliane alla moschea di al Aqsa. I rapporti tra Mosca e Tel Aviv sono stati messi a dura prova dopo che Israele ha votato a favore della sospensione della Russia dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Dall'altra parte, le autorità palestinesi sono rimaste deluse dalla risposta di Washington e Bruxelles ai fatti di venerdì scorso quando oltre 150 persone sono state ferite dalla polizia israeliana nella spianata delle Moschee.