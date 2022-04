Israele e Palestina, Consiglio sicurezza ONU si riunisce mentre la striscia di Gaza viene bombardata Al centro delle discussioni le rinnovate tensioni tra Israele e Palestina che sono sfociate in una serie di violenze, dai blitz dei militari israeliani nella spianata delle Moschee a Gerusalemme, ai bombardamenti della striscia di Gaza in risposta a un razzo lanciato su Tel Aviv.

A cura di Annalisa Girardi

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito ieri sera: al centro delle discussioni le rinnovate tensioni tra Israele e Palestina che sono sfociate in una serie di violenze, dai blitz dei militari israeliani nella spianata delle Moschee a Gerusalemme, ai bombardamenti della striscia di Gaza in risposta a un razzo lanciato su Tel Aviv. Il summit era stato richiesto da cinque Paesi europei, Francia, Irlanda, Norvegia, Estonia e Albania, che si erano detti "profondamente preoccupati" per l'escalation, che ancora una volta è iniziata durante il mese sacro musulmano del Ramadan, quest'anno coincidente con la Pasqua ebraica.

Durante la riunione, che i è svolta a porte chiuse, è stato ribadito l'appello a cessare immediatamente le violenze così come la condanna "a tutti gli atti di terrorismo". E ancora: "Serve ripristinare un orizzonte politico per un processo di pace credibile". Da inizio aprile, però, le tensioni sono di nuovo alle stelle: la polizia israeliana ha condotto una serie di operazioni e arresti nella Cisgiordania occupata e decine e oltre 150 manifestanti palestinesi sono stati feriti durante gli scontri nei pressi della moschea di al Aqsa.

I raid in Cisgiordania sarebbero la risposta a una serie di attacchi per mano palestinese in Israele in cui sono state uccise 14 persone. Le autorità di Tel Aviv hanno annunciato diversi arresti in queste nuove operazioni che avrebbero fini di "antiterrorismo". La Mezzaluna Rossa palestinese ha denunciato il ferimento di decine di persone. In totale, dal rinnovato aumento delle tensioni, sarebbero almeno 25 i palestinesi uccisi dalle forze di sicurezza israeliane.

Le violenze, quindi, non accennano a diminuire. Anzi: ieri mattina Israele ha bombardato la striscia di Gaza in risposta a un razzo che sarebbe stato lanciato da Hamas, organizzazione paramilitare palestinese, in direzione di Tel Aviv. Il missile è stato intercettato dallo scudo missilistico Iron Dome, ha comunicato l'esercito israeliano, che ha poi fatto sapere di aver colpito un deposito di armi di Hamas. In entrambi i casi non ci sarebbero stati morti.