Investita tre volte dalla sua stessa auto lasciata col motore acceso, grave una 45enne L’episodio è accaduto a San Gallo, in Svizzera. L’auto è stata lasciata in leggera pendenza e poi ha iniziato a muoversi all’indietro verso la 45enne, investendola una prima volta…

A cura di Biagio Chiariello

Una vicenda che ha dell'incredibile quella avvenuta ieri, 4 novembre, in Svizzera, dove una 45 enne, ora grave in ospedale, sarebbe stata investita per ben tre volte dalla sua stessa macchina.

Secondo quanto riferito, intorno alle 13 la donna era scesa dalla sua auto in una zona residenziale di San Gallo, nel parte del nord-orientale del Paese elvetico, per prendere qualcosa dal bagagliaio. Il veicolo, lasciato in leggera pendenza e con il motore acceso, si avviato da solo all'indietro, ha riferito l'agenzia di stampa svizzera ATS. La donna ha quindi tentato di fermarlo, ma dopo pochi istanti ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra, finendo per essere investita una la prima volta.

La vettura, dopo una corsa di 40 metri, si è scontrata con un'altra auto parcheggiata a lato della strada e ha colpito, successivamente, una seconda volta la 45enne. In seguito, secondo quanto riferito, l'auto si è schiantata contro un marciapiede che l'ha rimandata verso la donna, colpendo la malcapitata per la terza e ultima volta. La vettura ha terminato la sua corsa scontrandosi con una staccionata.

La 45enne è stata portata in ospedale in gravi condizioni e si dice che sia gravemente ferita, ha detto oggi la polizia svizzera. Sono stati riscontrati danni materiali ai due veicoli e alla recinzione in legno.

La dinamica, al momento, è stata ricostruita dalle autorità locali, sebbene le stesse forze dell'ordine chiariscano che, nonostante l'incidente sia stato osservato da diverse persone, "i retroscena esatti sono in fase di chiarimento".