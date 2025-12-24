Investe e uccide un pedone mentre è in diretta su TikTok, arrestata una creator 43enne

McCarty Wroten, 43 anni, è stata arrestata per aver investito un uomo di 59 anni a Chicago mentre era in diretta su TikTok.

È stata arrestata per aver investito e ucciso un pedone con la propria auto mentre era in diretta su TikTok. McCarty Wroten, creator 43enne, è finita in manette per aver travolto un passante in un sobborgo di Chicago.

Secondo i media Usa, Tynesha McCarty Wroten, 43 anni, conosciuta dai suoi follower come Tea Tyme, non si sarebbe accorta del 59enne Darren Lucas che il 3 novembre stava attraversando la strada a Chicago. La donna, che guidava mentre era in diretta su TikTok, non si sarebbe resa conto di quanto fatto e avrebbe proseguito senza prestare soccorso.

Wroten è accusata di omicidio colposo. Secondo quanto ricostruito, la vittima era stata soccorsa da alcuni passanti. Dopo l'ingresso in ospedale, è deceduta in pronto soccorso per le gravi ferite riportate. Le forze dell'ordine sono riuscite a risalire all'identità della donna grazie alla sua attività online: l'incidente era infatti stato ripreso da un account a lei associato. La donna aveva anche raccontato l'incidente agli agenti intervenuti sul posto, seppur da testimone. Alla fine della sua deposizione, non era stata incriminata.

I successivi accertamenti online hanno mostrato che, invece, la donna era alla guida della vettura che ha travolto il 59enne. Nel video poi acquisito dagli agenti, si sente la donna parlare al telefono e poi l'impatto dell'auto contro qualcosa.

La TikToker si sarebbe allontanata dopo essersi accorta di aver impattato contro qualcosa. Per il 59enne non vi è invece stato scampo e il ricovero in ospedale non è riuscito a salvargli la vita: l'uomo è morto dopo l'ingresso in pronto soccorso per le gravi ferite riportate dopo l'incidente stradale.

La TikToker dovrà ora rispondere di omicidio colposo e mancato soccorso al 59enne travolto in strada lo scorso novembre poco lontano dalla sua abitazione.