Insegnante di yoga uccide stella del ciclismo: aveva scoperto che frequentava il suo fidanzato La ciclista professionista Moirah Wilson, 25 anni, è stata trovata morta in un appartamento di Austin l’11 maggio dove si trovava prima di partecipare a una gara. Ad ucciderla sarebbe stata la 34enne Kaitlin Armstrong, dopo aver scoperto una breve relazione con il suo fidanzato risalente allo scorso anno.

A cura di Biagio Chiariello

Moriah Wilson e Kaitlin Armstrong

La polizia del Texas sta dando la caccia a un'insegnante di yoga di 34 anni accusata di aver ucciso a colpi di arma da fuoco una delle più importanti cicliste di Gravel Bike degli Stati Uniti, soprannominata la "donna più vincente d'America", perché aveva avuto una breve relazione con il suo ragazzo. Kaitlin Armstrong ha fatto perdere le tracce lo scorso 13 maggio, due giorni dopo l'omicidio di Moriah Wilson, 25 anni. Nei suoi confronti è stato emanato un mandato d'arresto; la donna ha cancellato tutti i suoi account sui social media. Il fidanzato della 34enne, Colin Strickland, anche lui ciclista professionista, ha avuto una breve relazione con la vittima in ottobre quando lui e la sua ragazza erano in pausa dopo essere stati insieme 3 anni. Dopo essersi riappacificati, la Armstrong ha scoperto a gennaio della relazione, durata appena una settimana.

Moriah Wilson

Il fidanzato ha detto alla polizia che la donna ha acquistato due pistole da 9 mm nell'ultimo periodo. La stessa arma usata per l'omicidio di Moriah Wilson. Secondo le ricostruzioni la sera dell'11 maggio – il giorno dopo che la ciclista era arrivata in città, dopo la sua vittoria nella gara Belgian Waffle Ride di 222 km in California – la 25enne e Strickland sono andati a fare una nuotata a Deep Eddy, una famosa piscina municipale di Austin. Quindi sono andati a cena al Pool Burger. Erano circa le 20.30. Il SUV della Armstrong è stato visto passare poco dopo nella zona, come si evince da un filmato catturato da una telecamera di sorveglianza. La 34enne non è tornato alla casa che condivideva con Strickland fino alle 21:20, ha detto alla polizia.

Strickland venerdì ha rilasciato una dichiarazione e ha insistito sul fatto che la sua relazione con Wilson fosse "platonica e professionale". Ha scritto: "Non c'è modo di esprimere adeguatamente il rammarico e il dolore che provo per il mio coinvolgimento a questo orribile crimine". Ha assicurato che stava collaborando pienamente con la polizia. "L'ammiravo molto e la consideravo un'amica intima", scrisse. "Sono profondamente addolorato per la sua perdita."