È stata trovata morta dopo 8 giorni di ricerche Alice Hodgkinson, insegnante di 28 anni di Nottingham, Regno Unito. La ragazza non si era presentata al lavoro alla Shane English School, una scuola di lingua inglese a Yokohama, vicino a Tokyo, Giappone, dove si era trasferita a marzo scorso, e così è scattato l'allarme. Era l'1 luglio scorso quando ne è stata denunciata la scomparsa, come riporta la BBC. Poi, dopo che la polizia locale aveva dato il via alle operazioni di ricerca coinvolgendo anche l'Interpol, è arrivato il tragico epilogo, di cui tuttavia non sono stati resi noti dettagli. La polizia del Nottinghamshire, luogo di origine della giovane, ha affermato che non si ritiene che ci siano circostanze sospette che circondano la sua morte. La pista più accreditata resta al momento quella del suicidio, anche perché nella sua casa giapponese pare siano state ritrovate delle lettere indirizzate al papà e al fratello, di cui però non è stato reso noto il contenuto.

La famiglia della 28enne ha affermato che era "una giovane donna intelligente, avventurosa, sicura di sé, premurosa e con un tremendo senso dell'umorismo". Il papà Steve, in particolare, ha raccontato alla stampa locale che la figlia stava bene, non aveva nessun problema in particolare che aveva condiviso con loro dopo il suo arrivo in Giappone. "L'ultima volta l'ho sentita per la festa del papà – ha detto Steve -. Ho ricevuto da lei un regalo, un abbonamento allo Sheffield University Theatre, e ho risposto con un'e-mail di ringraziamento. Siamo completamente smarriti e sua madre sta lottando, è fuori di sé dal dolore". Il Foreign Office ha detto che stava "sostenendo la sua famiglia in questo momento difficile" ed era "in contatto con le autorità locali in Giappone".