Inondazioni in Spagna: due morti e un disperso a Valencia, decine gli sfollati

Due persone sono morte nella Comunità di Valencia a causa dell’alluvione. Le precipitazioni superano i 250 litri al mq, e l’allerta resta alta.

Sono ancora in corso le ricerche del terzo disperso in Spagna

Continua il maltempo in Spagna che domenica 28 dicembre ha causato due morti e decine di sfollati nella regione di Valencia, dove le precipitazioni hanno superato i 250 litri al metro quadro. Il ritrovamento del corpo di un giovane disperso a Granada fa salire a due il bilancio delle vittime dell'alluvione mentre riprendono le ricerche di una terza persona ancora scomparsa.

Non è la prima volta che l'area viene colpita da un simile nubifragio: la tempesta Dana a ottobre 2024 causò la morte di oltre 230 persone, principalmente nella regione di Valencia.

Qual è la situazione dell'alluvione in Spagna

L'Agenzia meteorologica spagnola (Aemet) domenica ha diramato l'allerta rossa, il massimo grado di pericolosità nell'area. Le forti piogge e i nubifragi hanno richiesto l'invio di soccorsi in diverse località. Si registrano anche disservizi come interruzione di corrente e il dirottamento di nove aerei spostati su altri aeroporti.

Le piogge si sarebbero dovute attenuare lunedì, e per questo il governo regionale valenciano ha abbassato il livello di allerta meteo da rosso a giallo, ma la Guardia Civil spagnola mantiene l'attenzione molto alta nella Comunità ed estende l'allarme anche ad altre aree della Spagna orientale e nelle Isole Baleari.

Oltre alle precipitazioni si sono verificate forti grandinate nelle località di Torrent e Llutxent e 1.513 fulmini, un evento "assolutamente straordinario" , secondo l'Agenzia meteorologica spagnola.

Salgono a due i morti in Spagna, terza persona ancora dispersa

Due persone sono morte a Malaga e Granada domenica a causa del maltempo. Lo conferma questa mattina, 29 dicembre, la Questura di Íllora, a Granada, dando notizia del ritrovamento senza vita di un giovane disperso. Il suo corpo è stato trovato intorno all'1 dai residenti che stavano aiutando una pattuglia nelle ricerche. Il corpo del giovane era stato trascinato via dalla corrente del torrente Arroyo de la Cañada, a Íllora.

Nel frattempo questa mattina a Malaga sono riprese le ricerche di una terza persona scomparsa nella zona di Malaga. Si tratta del 53enne che accompagnava un altro uomo, 54enne il cui corpo è stato trovato domenica, il giorno stesso della scomparsa. I due viaggiavano a bordo di un furgone che si è ribaltato nel fiume Fahala dopo essere stato travolto dall'alluvione.

Quando il veicolo è stato ritrovato era vuoto, e poche ore dopo è stato rinvenuto uno degli occupanti.

La guida della Guardia Civil: "Ecco come salvarsi se l'acqua sommerge l'auto"

In queste ore diversi veicoli si sono trovati sommersi dall'acqua con le persone ancora al loro interno. Per questo la Guardia Civil ha diramato una grafica informativa che spiega come uscire dall'auto in caso si finisca in una strada allagata.

La guida della Guardia Civil spagnola su come mettersi in salvo se la pioggia ti sorprende in auto

Nonostante la chiusura di molte strade, infatti, alcuni automobilisti hanno forzato i blocchi, finendo sulle strade allagate, come è successo domenica a Torrent, dove sono intervenuti gli agenti insieme ai vigili del fuoco.