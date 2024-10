Influencer muore dopo essere stata investita a Parigi: Fernanda stava facendo jogging, aveva 31 anni

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Un'influencer di viaggi brasiliana è morta dopo essere stata investita da un'auto sulle strisce pedonali mentre stava facendo jogging in quella che definiva la sua "città dei sogni", Parigi.

Fernanda Carolina Lind Silva, 31 anni, originaria di Santos, Brasile, viveva in Francia da sei anni. Lavorava per un'azienda di commercio estero e condivideva consigli di viaggio sul suo profilo Instagram, dove aveva oltre 50.000 follower.

Il primo a sapere dell'incidente è stato il marito, Pedro. "Gli è arrivata una notifica sul telefono del tipo: è successo un incidente a Fernanda e tu sei il contatto di emergenza", ha raccontato la sorella di Fernanda, Aline. Ha provato a chiamare la moglie ma non ha ricevuto risposta, quindi si è recato nel luogo segnalato dall'avviso digitale, a Saint-Cloud, a ovest della capitale. Quando è arrivato, ha visto Fernanda mentre veniva rianimata per strada.

La 31enne è stata portata agli Hôpitaux de Paris in condizioni critiche. Aveva subito la rottura di tre costole e la frattura di una clavicola, oltre a una ferita alla testa molto grave. Mercoledì 16 ottobre, la famiglia di Fernanda è arrivata dal Brasile per vederla, ma la donna era già in stato di morte cerebrale. "Sebbene il suo corpo mostrasse segni vitali considerati perfetti dai dottori, purtroppo l'attività cerebrale è diminuita fino a quando non è stata dichiarata la morte cerebrale intorno alle 14:00", ha detto Aline.

Diversi sono stati i messaggi apparsi sui social in ricordo dell'influencer. La sua amica Flavia l'ha descritta come una "donna coraggiosa e determinata". "Amica mia, te ne sei andata troppo presto, ci manchi già tanto! Ma hai corso, vissuto e realizzato i tuoi sogni. E i tuoi sogni sono diventati un lascito! La tua luce brillerà per sempre, come la Torre Eiffel che amavi tanto", ha scritto.