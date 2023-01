Influencer ferma auto in autostrada per fare un reel su Instagram: multata dalla polizia L’influencer indiana Vaishali Chaudhary Khutail è stata multata per circa 200 euro dalla polizia stradale di Ghaziabad per l’incidente avvenuto a Sahibabad.

A cura di Biagio Chiariello

Nell'era dei social media e degli influencer di Instagram, la tendenza a realizzare brevi video, ad esempio reels, è diventata piuttosto comune. Ogni giorno, diverse persone registrano nuovi filmati per ottenere quanti più followers possibili. Eppure a volte queste clip possono ritorcersi contro gli stessi potenziali idoli del web.

Un'influencer indiana, originaria di Ghaziabad dell'Uttar Pradesh, l'ha imparato nel modo più duro dopo aver fermato la sua macchina a su un'autostrada per fare un reel. Il suo video ha attirato molte critiche, tanto che alla fine sono intervenute le stesse autorità locali: Vaishali Chaudhary Khutail, che ha 653mila follower su Instagram, è stata multata per ₹ 17.000 (circa 200 euro) per violazione delle norme sulla sicurezza stradale.

Nel video in questione, la ragazza ferma la sua auto nel bel mezzo di un'autostrada. Man mano che il reel procede, la si vede camminare sul ciglio della strada e assumere diverse pose mentre passano altri veicoli.

Dopo che il video è diventato virale, la polizia stradale di Ghaziabad si è rivolta a Twitter annunciando che è stata intrapresa un'azione contro il proprietario del veicolo per violazione delle regole del traffico. Nel tweet si legge che l'incidente in questo è avvenuto a Sahibabad.

"Sono state registrate accuse a Thana Sahibabad in relazione al video virale sui social media di una ragazza che fa un reel su una sopraelevata sotto l'area di Thana Sahibabad. È in corso un'azione legale avanzata. La suddetta auto è stata multata dalla polizia stradale per ₹ 17.000 – ACP Sahibabad."

Nel frattempo, Vaishali Chaudhary Khutail ha fatto sapere che a breve farà una diretta su Instagram per chiarire in merito all'accaduto. Ha scritto: "Molte persone mi stanno messaggiando a questo proposito, chiarirò tutto questa sera, 23 gennaio, durante la diretta. Connettiamoci in diretta".