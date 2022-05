Infermiera della seconda guerra mondiale celebra il centesimo compleanno lanciandosi col paracadute L’arzilla pensionata statunitense ha voluto lanciarsi per la prima volta da un aereo per celebrare il suo centesimo compleanno.

A cura di Antonio Palma

“Ho fatto molte cose in cento anni ma non avevo mai fatto paracadutismo e quindi ho pensato di doverlo fare finché posso" così una arzilla centenaria statunitense ha raccontato la sua scelta di lanciarsi per la prima volta da un aereo per celebrare il suo centesimo compleanno. La signora Raymonde Sullivan, nata in Inghilterra ma ora residente a Sebastian, in Florida, ha deciso di festeggiare il suo secolo di vita saltando col paracadute da un aereo lunedì scorso. Ovviamente non lo ha fatto da sola visto che servirebbero settimane di addestramento prima del lancio, ma ha potuto vivere comunque il momento adrenalinico grazie a un istruttore di paracadutismo che si è lanciato per lei tenendola legata al petto e facendole vivere una sensazione mai provata.

La signora Sullivan si è paracadutata sopra la costa della Florida godendo così di una vista magnifica e una esperienza mai vissuta prima nonostante la veneranda età. “All’inizio fa paura ma non ho esitato neanche un attimo” ha confessato la nonnina che del resto di coraggio ne ha tanto visto che ha servito nel corpo medico dell’esercito inglese durante la seconda guerra mondiale, prestando servizio anche in prima linea. Durante la guerra ha curato i soldati colpiti sul campo di battaglia e ha contribuito a portarli indietro negli ospedali da campo. Probabilmente il primo lancio col paracadute sarà anche l’ultimo della sua vita ma la novantenne vuole continuare a godersi gli ani che le restano da vivere e subito dopo l’atterraggio concluso in sicurezza ha continuato i suoi festeggiamenti per il suo compleanno bevendo con i suoi amici che la aspettavano.