video suggerito

Indonesia, donna va al mercato e passa per il bosco: ingoiata da un pitone, ‘ritrovata’ ancora vestita Farida, madre di quattro figli, si era allontanata da casa sua e aveva deciso di attraversare un bosco per raggiungere un mercato nel vicino villaggio di Kalempang, in Indonesia. L’hanno ritrovato dopo qualche giorno all’interna dello stomaco del gigantesco rettile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era scomparsa da un paio di giorni mentre stava raggiungendo un mercato in un villaggio vicino. Nessuno poteva mai immaginare quanto poi scoperto: Farida, una donna indonesiana di 50 anni, madre di quattro figli, è stata ‘ritrovata' ancora vestita, nella pancia di un pitone di cinque metri. Lo ha riferito Suardi Rosi, capo villaggio nell'Indonesia centrale.

Giovedì 8 giugno era stato suo marito Nori, 55 anni, a denunciarne la scomparsa e da allora erano state lanciate le ricerche nei dintorni del villaggio di Kalempang, nella provincia di South Sulawesi. Il giorno successivo alcuni volontari avevano trovato un gigantesco pitone disteso nel sottobosco, con un ampio rigonfiamento nello stomaco. Sospettando il peggio, il marito devastato e diversi abitanti del villaggio hanno tagliato la spessa pelle del rettile con un machete.

Farida era nello stomaco del serpente, coperto di melma. È stata portata via per essere sepolta nel distretto di Pitu Riawa. "‘Mi rammaricherò per sempre di aver lasciato uscire mia moglie da sola. Se fossi stato con lei quel giorno, il serpente non avrebbe osato toccarla. Mi dispiace per la sofferenza che ha dovuto affrontare. Mi dispiace per la nostra famiglia…" ha detto Nori.

"Un episodio del genere non era mai avvenuto prima nel nostro villaggio. Abbiamo avvertito tutti di fare attenzione quando camminano nel bosco. Le donne dovrebbero essere accompagnate da qualcuno…" ha detto Rosi.

In Indonesia il numero di pitoni reticolati giganti è molto alto. A differenza dei Paesi vicini del sud-est asiatico, gli sviluppi urbani non hanno limitato la crescita di questi rettili. Un episodio analogo era avvenuto nell'ottobre del 2022: una donna di 54 anni fu letteralmente inghiottita da un pitone lungo quasi 7 metri e i suoi resti non digeriti sono stati rinvenuti mentre erano ancora nella pancia del serpente.