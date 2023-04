India, troppo caldo all’evento all’aperto: 11 persone muoiono per insolazione L’evento si è tenuto ieri a Navi Mumbai, nello stato del Maharashtra, dove le temperature massime hanno raggiunto i 38°C. Molte persone hanno accusato malori legati alla disidratazione e altri problemi legati al caldo.

A cura di Biagio Chiariello

Undici persone morte per insolazione ad una cerimonia nello stato indiano del Maharashtra. Migliaia di persone hanno partecipato all"evento, sponsorizzato dal governo locale e tenuto per congratularsi con un importante attivista sociale (Dattatreya Narayan Dharmadhikari, popolarmente noto come Appasaheb Dharmadhikari), che si è svolto domenica 16 aprile in un campo aperto sotto un sole cocente ed è durato diverse ore. In molti hanno lamentato problemi di disidratazione e altri disturbi legati al caldo.

Navi Mumbai, una città vicina al centro finanziario di Mumbai, dove si è svolto l'evento (presso il Kharghar International Corporate Park), ha registrato una temperatura massima di 38°C nella giornata di domenica. Gli esperti hanno consigliato alle persone di stare al riparo dal sole durante le ‘ore di punta' del caldo (dalle 11:00 alle 16:00), specialmente nel mese di aprile, che è considerato uno più caldi in India.

Le foto dell'evento mostrano migliaia di persone sedute direttamente sotto il sole, senza alcuna tettoia o copertura che fornisca un minimo riparo.

Leggi anche Piantedosi dice che i migranti sbarcano in Italia perché siamo troppo aperti all'accoglienza

I funzionari hanno detto ai media che durante il giorno sono stati forniti "rinfreschi" e che sono stati allestiti stand per garantire assistenza medica ai partecipanti, ma i partiti dell'opposizione hanno affermato che l'evento è stato "mal gestito" e che "non avrebbe dovuto tenersi in questo momento dell'anno".

Il primo ministro del Maharashtra, Eknath Shinde, ha definito l'incidente "inaspettato e doloroso" e ha annunciato 500.000 rupie (circa 5,5mila euro) come risarcimento alle famiglie delle vittime. Ha detto che il governo fornirà cure gratuite a chi ha accusato malori durante l'evento.

L'India ha registrato quest'anno il febbraio più caldo dal 1901 col dipartimento meteorologico locale che prevede una "maggiore probabilità" di ondate di caldo tra marzo e maggio.