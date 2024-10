video suggerito

Incidente in Germania, mamma siciliana e i due figli di 3 e 6 anni travolti e uccisi da un'auto Incidente in Germania: una 39enne originaria dell'Agrigentino, Antonella Ribisi, è morta insieme ai figli di 3 e 6 anni dopo essere stata travolta da un'auto a Esslingen, vicino Stoccarda, mentre camminavano sul marciapiede. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Orrore in Germania, dove una donna di origine italiana di 39 anni, Antonella Ribisi, è stata travolta e uccisa insieme ai due figli di 6 e 3 anni da un'auto mentre camminavano sul marciapiede. È successo a Esslingen, a pochi passi da Stoccarda. L'impatto non ha lasciato scampo alla 39enne, originaria di Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino, e ai due bambini. Pare che la donna stesse accompagnano di piccoli al palazzetto dello sport per gli allenamenti di calcetto, come riferisce GrandangoloAgrigento.

La tragedia si è verificata lo scorso martedì sera, 22 ottobre. Come riporta la stampa locale, la vettura, una Audi Q3, che ha investito Antonella e i suoi figli era guidata da un 54enne del luogo, rimasto ferito ma non in pericolo di vita, sul quale la polizia tedesca sta conducendo le indagini anche per accertare se abbia assunto sostanze stupefacenti o alcol.

Tra le ipotesi al momento valutate anche un malore dell'automobilista. Speronata anche un'altra autovettura, che procedeva in direzione contraria. Secondo i primi accertamenti, poco dopo le 17 il conducente 54enne si trovava sulla Weilstrae in direzione Hanns-Martin-Schleyer-Brucke, ma a un certo punto, per cause ancora sconosciute, è uscito fuori di strada. La corsa del Suv è terminata poco dopo contro una cabina dell'alta tensione. Alcuni testimoni avrebbero accusato dei malori dopo aver assistito all'incidente.

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha commentato: "Sgomento e profondo cordoglio per questa tragedia che ha colpito dei nostri concittadini emigrati. Ci stringiamo attorno alla famiglia per questa immane tragedia. La città tutta, oggi, è a lutto. Ci affidiamo al Signore affinché possa aiutare la famiglia a sopportare questo enorme dolore. Nel giorno dei funerali proclamerò il lutto cittadino".