Incidente ferroviario in Croazia, si scontrano due treni: almeno 3 morti e 11 feriti Almeno 3 vittime e 11 feriti nello scontro tra due treni in Croazia. Un treno passeggeri avrebbe saltato un semaforo rosso e investito il treno merci mentre era fermo.

A cura di Susanna Picone

Foto da Twitter

Si registrano morti e feriti in un grave incidente ferroviario avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 9 settembre, in Croazia. Secondo l’ultimo bilancio aggiornato, sono almeno tre le vittime e altre 11 persone sono rimaste ferite, nessuna di queste fortunatamente sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto vicino alla città di Novska, nella Croazia orientale.

A fornire il bilancio aggiornato delle vittime è stato il primo ministro croato Andrej Plenkovich che nella notte ha visitato il luogo dell’incidente. “Molte persone ferite sono cittadini croati e molti sono stranieri", ha spiegato Plenkovich, osservando che le informazioni su di loro possono essere ottenute dalla Croce Rossa a Novska. Secondo quanto riferito dalla televisione pubblica croata, i tre deceduti sarebbero cittadini croati, mentre otto degli 11 feriti sarebbero cittadini stranieri.

L’incidente ferroviario sarebbe avvenuto quando, secondo informazioni non ufficiali dei media croati, un treno passeggeri è passato con il semaforo rosso e ha colpito un treno merci che si era fermato a causa di un guasto nella città di Rajich. Il treno passeggeri non si sarebbe fermato al segnale di stop travolgendo a una velocità di circa 100 km orari il convoglio merci che era fermo a causa di una avaria tecnica.

Diversi passeggeri sarebbero andati a finire sotto il convoglio. La direzione della Protezione civile croata ha annunciato che squadre mediche, vigili del fuoco e agenti di polizia si sono recati sul luogo dell'incidente, dove poi sono arrivati anche il primo ministro e il ministro della Salute, Vili Beros. Plenkovich su Twitter ha annunciato un'indagine “per determinare tutte le circostanze di questo incidente ferroviario".