video suggerito

Si schiantano in sella a un ciclomotore a Catania: morti due ragazzi di 18 e 21 anni Due ragazzi di 18 e 21 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 3 di questa notte all’incrocio con Corso IV novembre a Catania. Per i due non vi è stato nulla da fare. Indagini della Polizia Municipale in corso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Due giovani di 18 e 21 anni hanno perso la vita in un incidente stradale a Catania, all'incrocio con Corso IV novembre. I due erano in sella a un ciclomotore e la dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. Stando a quanto finora emerso dalle indagini della polizia municipale, il tutto sarebbe accaduto intorno alle 3 della notte tra il 10 e l'11 luglio.

Cosa sia accaduto e se vi sia il coinvolgimento di altri veicoli non è ancora chiaro. Per ricostruire la dinamica dei fatti sarà necessario attendere gli accertamenti delle forze dell'ordine sul luogo dell'incidente. Stando alle prime informazioni, quando i soccorsi sono arrivati per i ragazzi non vi era più nulla da fare. I due sarebbero quindi morti subito dopo il sinistro stradale. Non sono state diffuse informazioni sull'identità dei due ragazzi morti nell'incidente.

In aggiornamento.