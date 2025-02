Inciampa tra gli scogli sulla spiaggia di Suffolk e resta incastrata: 32enne muore annegata, soccorsi inutili

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Dramma nel Regno Unito dove una donna di 32 anni, Saffron Cole-Nottage, è inciampata tra gli scogli mentre passeggiava sulla spiaggia di Lowestoft, cittadina della contea del Suffolk, ed è rimasta intrappolata. Inutile l'intervento dei soccorritori, davanti ai quali la giovane è annegata.

Secondo quanto ha riferito l'East Anglian Daily Times, l'incidente si è verificato domenica scorsa, 2 febbraio. Un portavoce della polizia ha dichiarato che una chiamata di emergenza è arrivata domenica sera intorno alle 20:03 segnalando un incidente avvenuto sulla costa nei pressi di The Esplanade con una persona finita in mare. Subito sono intervenuti per liberarla gli ufficiali di soccorso della Guardia costiera, l'East of England Ambulance Service e l'East Anglian Air Ambulance, ma per lei non c'è stato nulla da fare.

"Una donna, trentenne, è purtroppo morta sul posto", ha aggiunto, sottolineando che il decesso della giovane, originaria del Kent, è attualmente considerato inspiegabile, anche se gli inquirenti non ritengono che vi siano circostanze sospette. È in fase di completamento un fascicolo per il medico legale, che potrà aiutare a ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo.

Tanti i messaggi lasciati sui social media per la vittima, che era anche una mamma, definita da tutti "meravigliosa e straordinaria". In un post un'utente ha scritto: "La mia bellissima migliore amica avrà per sempre 32. Mi mancherai per sempre e sempre – il dolore fa così male, ti amo Saffron Cole-Nottage".