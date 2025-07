Incendio su traghetto in Indonesia, divorato dalle fiamme: 3 morti, tra cui una donna incinta, e 500 in salvo

Un incendio è scoppiato domenica a bordo di un traghetto in Indonesia al largo dell’isola di Sulawesi: 3 persone sono morte, tra cui una donna incinta, e altre 500 sono state tratte in salvo, anche se a bordo ne erano registrate solo 280.

Screen da X.

Un incendio è scoppiato a bordo di un traghetto in Indonesia uccidendo 3 persone, tra cui una donna incinta. È successo domenica intorno a mezzogiorno al largo dell'isola di Sulawesi. Almeno 500 persone sarebbero state tratte in salvo, anche se ufficialmente a bordo dell'imbarcazione sarebbero stati registrati solo 280 passeggeri e 15 membri dell'equipaggio. La capacità dell'imbarcazione era di 600 persone.

Alcuni dei sopravvissuti si sono gettati in mare con i giubbotti di salvataggio dopo l'incendio divampato a poppa del KM Barcelona 5, in rotta verso Manado, durante una gita dalla durata di qualche ora dal porto di Melonguane, nel distretto delle Isole Talaud, secondo quanto riportato dalla guardia costiera indonesiana. Le autorità locali avevano precedentemente riferito che cinque persone erano morte nell'incidente, ma in seguito hanno rivisto il bilancio delle vittime a tre. In salvo anche un bambino di due mesi di cui inizialmente era stato dichiarato il decesso e i cui polmoni erano pieni d'acqua.

"La squadra di soccorso sta ancora conducendo le operazioni di ricerca e soccorso perché i dati sono ancora in fase di elaborazione", ha dichiarato il capo dell'agenzia di soccorso di Manado, George Leo Mercy Randang. "Il nostro punto di osservazione è ancora aperto 24 ore su 24, nel caso in cui le famiglie desiderino segnalare la scomparsa di un loro familiare".

Una nave della guardia costiera, sei imbarcazioni di soccorso e diversi gommoni sono stati impiegati nell'operazione di soccorso, hanno dichiarato le autorità, come mostrano anche alcune foto e video circolati in rete. Pure alcuni pescatori, che hanno partecipato alle ricerche dei disparsi, hanno tratto in salvo alcuni sopravvissuti che indossavano giubbotti di salvataggio mentre andavano alla deriva nelle acque agitate e il traghetto era avvolto da fumo nero e fiamme. I vigili del fuoco hanno impiegato circa un'ora per spegnere l'incendio, le cui cause sono ancora in via di accertamento.