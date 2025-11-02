Incendio in un discount in Messico, 23 morti, tra cui 7 bambini, e 12 feriti: “Correvano avvolti dalle fiamme”

Un incendio è scoppiato in un discount Waldo’s del centro cittadino di Hermosillo, nel Nord del Messico, nel giorno in cui si celebra la famosa Festa dei Morti. Tra le 23 vittime almeno 7 sono minori. Indagini in corso. Il video.

Dramma a Hermosillo, nel Messico Nord Occidentale, nel giorno in cui si celebra il famoso Dias de Los Muertos: almeno 23 persone sono morte e altre 12 sono rimaste ferite dopo che un incendio è scoppiato in un discount Waldo's del centro cittadino. Tra le vittime almeno 7 sono minori.

"Ho ordinato un'indagine approfondita e trasparente per chiarire le cause dell'incidente", ha dichiarato Alfonso Durazo, governatore dello stato di Sonora, dove si trova la città, in un video sui social media, confermano che tra le vittime ci sono anche dei bambini.

La causa dell'incendio, ora domato, non è ancora chiara, sebbene alcuni media abbiano attribuito l'accaduto a un guasto elettrico. I funzionari comunali hanno affermato che il negozio, parte della popolare catena di discount Waldo's, non è stato l'obiettivo di un attacco. Il capo dei vigili del fuoco della città ha affermato che si sta ancora indagando per stabilire se si sia trattato di un'esplosione. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto alcune vittime uscire fuori dal negozio letteralmente avvolte dalle fiamme.

La tragedia avrebbe potuto essere anche peggiore. I vigili del fuoco hanno riferito che "grazie al tempestivo intervento delle squadre di emergenza, è stato impedito che l'incendio si propagasse alle attività commerciali vicine".

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha inviato le sue condoglianze alle famiglie colpite tramite i social media. "Sono in contatto con il governatore di Sonora, Alfonso Durazo, per offrire tutto il supporto necessario. Ho incaricato la Segretaria degli Interni, Rosa Icela Rodríguez, di inviare una squadra di supporto per assistere le famiglie e i feriti", ha scritto nel suo post.

Intanto, il consiglio comunale di Hermosillo ha sospeso le attività per il Giorno dei Morti. "La settima edizione della tradizionale festa del Giorno dei Morti, così come il concorso delle Catrinas e la sfilata in programma per oggi, sono stati sospesi in segno di solidarietà con le persone colpite dal tragico incendio in un negozio del centro città", ha dichiarato il consiglio.